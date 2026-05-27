La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos hombres que mataron a un vecino a fierrazos

La SubDDI de Lomas de Zamora detuvo a dos hombres acusados de matar a fierrazos a un vecino para robarle pertenencias de su vivienda. Hay un tercer sospechoso que está prófugo.

El caso ocurrió el pasado 6 de mayo por la tarde. Los delincuentes entraron a la casa de un hombre de 34 años y lo atacaron con un fierro para reducirlo. Lo golpearon varias veces en la cabeza y terminaron provocándole la muerte.

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Los ladrones tomaron varios elementos de valor de la propiedad, electrodomésticos y dinero, para luego escapar. La víctima, identificada como Eduardo Aranda , fue hallada sin vida poco después.

Efectivos de la Policía Científica analizaron el cuerpo del hombre asesinado y observaron que tenía heridas en el cráneo. Efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Lomas de Zamora realizaron procedimientos para identificar a los responsables.

Tras un rastrillaje por las calles del barrio, lograron detener a dos sospechosos de 30 y 37 años. Uno de ellos estaba claramente involucrado en el hecho, ya que llevaba puesta ropa de la víctima.

Ambos sujetos fueron llevados a la dependencia policial de la DDI de Lomas y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº11 de Lomas de Zamora. El fiscal Ricardo Silvestrini caratuló el caso como “homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas”.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad y los datos arrojados por antenas telefónicas, con el fin de determinar la identidad de un tercer sospechoso que permanece prófugo.