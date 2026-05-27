miércoles 27 de mayo de 2026
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27 de mayo de 2026
Homicidio.

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos hombres que mataron a un vecino a fierrazos

Lo golpearon salvajemente en la cabeza hasta provocarle la muerte y lo desvalijaron. La SubDDI de Lomas los atrapó.

Los dos sospechosos detenidos por la DDI de Lomas de Zamora.

Los dos sospechosos detenidos por la DDI de Lomas de Zamora.

La SubDDI de Lomas de Zamora detuvo a dos hombres acusados de matar a fierrazos a un vecino para robarle pertenencias de su vivienda. Hay un tercer sospechoso que está prófugo.

El caso ocurrió el pasado 6 de mayo por la tarde. Los delincuentes entraron a la casa de un hombre de 34 años y lo atacaron con un fierro para reducirlo. Lo golpearon varias veces en la cabeza y terminaron provocándole la muerte.

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Los ladrones tomaron varios elementos de valor de la propiedad, electrodomésticos y dinero, para luego escapar. La víctima, identificada como Eduardo Aranda, fue hallada sin vida poco después.

Dos detenidos por el homicidio

Efectivos de la Policía Científica analizaron el cuerpo del hombre asesinado y observaron que tenía heridas en el cráneo. Efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Lomas de Zamora realizaron procedimientos para identificar a los responsables.

Tras un rastrillaje por las calles del barrio, lograron detener a dos sospechosos de 30 y 37 años. Uno de ellos estaba claramente involucrado en el hecho, ya que llevaba puesta ropa de la víctima.

Ambos sujetos fueron llevados a la dependencia policial de la DDI de Lomas y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº11 de Lomas de Zamora. El fiscal Ricardo Silvestrini caratuló el caso como “homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas”.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad y los datos arrojados por antenas telefónicas, con el fin de determinar la identidad de un tercer sospechoso que permanece prófugo.

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