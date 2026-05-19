Doble crimen en Fiorito: el asesino pidió revisar la condena por matar a una mujer y su hijo

La defensa de José Antonio Ratti presentó un recurso de casación para revisar la condena de 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora por el doble crimen de Villa Fiorito , ocurrido en septiembre de 2024.

El planteo judicial busca que una instancia superior analice el fallo que encontró culpable al acusado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real entre sí", por los asesinatos de Verónica Analía Aguirre , de 53 años, y su hijo Damián Belizán , de 32.

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Durante el juicio, la fiscal Viviana Giorgi había solicitado una pena de 25 años de prisión, mientras que la defensa insistió con que el hecho debía encuadrarse bajo la figura de emoción violenta, una calificación que hubiera reducido significativamente la condena.

Con la presentación del recurso de casación, el expediente continuará ahora en una instancia superior que deberá resolver si confirma o modifica la sentencia dictada semanas atrás.

Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito. Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.

Doble crimen por el volumen de la música

De acuerdo a la investigación judicial, el ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Gaspar Núñez de Arce al 2200, casi en el cruce con Pilcomayo, donde Ratti habría disparado con una pistola calibre 9 milímetros en medio de una discusión originada presuntamente por el volumen de la música.

Belizán se encontraba circunstancialmente en el lugar realizando una reparación eléctrica y terminó siendo una de las víctimas fatales del episodio.

Tras el hecho, efectivos del Comando de Patrullas acudieron a la escena luego de un llamado al 911 y encontraron los cuerpos tendidos frente a la propiedad. Ratti fue detenido poco después en una vivienda cercana y, durante el allanamiento, los investigadores secuestraron el arma que habría sido utilizada en el doble homicidio.