Crimen de Lautaro Leandro: el asesino del cantante de Fiorito apeló la condena

Iván Óscar Carrizo , el hombre condenado a prisión perpetua por el asesinato de Lautaro Leandro apeló el fallo dictado en la ciudad de Santa Fe, durante el primer juicio por jurados de la historia de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, el recurso fue rechazado y la pena quedó firme.

La sentencia fue apelada por la defensa del imputado, que cuestionó el procedimiento judicial finalizado en septiembre pasado, cuando los ciudadanos que participaron en él lo consideraron culpable del crimen de Lato , el cantante de Villa Fiorito baleado el 18 de septiembre del 2022.

Indignante. Lo condenaron por abuso sexual en Budge, pero está libre: "Hay un abusador suelto"

Sentencia. Condenaron a un joven a 13 años de prisión por un homicidio en Centenario

Según consta en el documento oficial al que accedió La Unión , la Cámara de Apelaciones interviniente rechazó el recurso presentado y confirmó la resolución apelada. De esta manera, Carrizo seguirá tras las rejas.

Durante el juicio, se comprobó que Lautaro fue víctima de "una emboscada mortal" cuando intentaba comprar una moto que había visto por Marketplace. Carrizo junto a otro cómplice lo citaron engañado al lugar del hecho porque "tenían como objetivo robarle el dinero en efectivo que Lautaro llevaba".

"Cuando Lautaro llegó al lugar y se dio cuenta de la verdadera intención que tenían estas personas, el señor Carrizo levantó un arma de fuego, disparó e impactó una bala en el cráneo de la víctima", detalló el fiscal Estanislao Giavedoni durante su alegato.

Lautaro "Lato" Leandro, era un querido cantante de rap de Fiorito. Lautaro Leandro, el cantante de Villa Fiorito asesinado en Santa Fe.

El crimen Lautaro Leandro

El homicidio ocurrió el 18 de septiembre de 2022, cuando Lautaro Leandro viajó con su hermano desde Villa Fiorito a la ciudad de Santa Fe, más precisamente a localidad de Coronel Dorrego. Allí iba a comprar una moto Honda Tornado que había apalabrado a través de Facebook, pero era una trampa.

Una vez que llegaron al punto de encuentro acordado, fueron emboscados por delincuentes que persiguieron a Lautaro y le pegaron un tiro que impactó en su cabeza y le provocó la muerte. Testigos señalaron que Oscar Iván Carrizo fue quien efectuó el disparo mortal. Su cómplice sigue prófugo.

"Lato" era un conocido cantante de trap y tenía mucho talento para el freestyle. Era muy querido en el barrio, donde había formado su banda: Fiorito Family. Todos los años, cada vez que se cumple un nuevo aniversario, sus familiares, amigos y vecinos lo recuerdan con un sentido homenaje.