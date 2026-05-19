Diario La Unión en tu Google: cómo activar la función que personaliza tus noticias

Google lanzó Fuentes Preferidas, una nueva funcionalidad que permite elegir cuáles son los medios que querés ver cuando busques noticias. Está disponible para todos los usuarios de habla hispana desde hace menos de un mes. En esta nota te explicamos cómo funciona y cómo podés agregar Diario La Unión a tu lista.

Es una funcionalidad de Google Search que permite a los usuarios indicarle al algoritmo cuáles son los medios o sitios que quieren ver con mayor frecuencia en sus resultados.

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1- Hay tres formas de hacerlo, pero la más sencilla para sumar a Diario La Unión es a través de este link: https://www.google.com/preferences/source?q=launion.com.ar. Una vez que ingresás a ese link, hay que clickear en el cuadradito y listo.

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2- Para sumar o quitar más fuente en bloque, acceder directamente a google.com/preferences/source.

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3- La tercera opción es por resultados de búsqueda: al buscar cualquier tema de actualidad, aparece un ícono de estrella junto al encabezado "Principales noticias". Al hacer clic en esa estrella, el usuario puede seleccionar los medios que quiere seguir.

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Por qué elegir La Unión como tu fuente

Para enterarte lo que pasa en tu barrio y en Lomas de Zamora: las problemáticas, las mejoras, los logros. Conocer todo lo que pasa en el deporte local, emocionarse con historias de vida, enterarse de eventos gratuitos y masivos, ver la agenda del fin de semana cerca de casa.

Agregá La Unión con un clic

Google te da el control y es muy fácil, sólo tenés que hacer click acá: https://www.google.com/preferences/source?q=launion.com.ar