martes 19 de mayo de 2026
Escribinos
19 de mayo de 2026
Novedad.

Diario La Unión en tu Google: cómo activar la función que personaliza tus noticias

Una nueva funcionalidad de Google te permite indicar al algoritmo cuáles son los medios o sitios que querés ver con más frecuencia.

Ahora podés seguir a La Unión desde Google.&nbsp;

Ahora podés seguir a La Unión desde Google. 

Google lanzó Fuentes Preferidas, una nueva funcionalidad que permite elegir cuáles son los medios que querés ver cuando busques noticias. Está disponible para todos los usuarios de habla hispana desde hace menos de un mes. En esta nota te explicamos cómo funciona y cómo podés agregar Diario La Unión a tu lista.

Qué son las Fuentes Preferidas de Google

Es una funcionalidad de Google Search que permite a los usuarios indicarle al algoritmo cuáles son los medios o sitios que quieren ver con mayor frecuencia en sus resultados.

Lee además
Terrible tragedia en la estación de Lomas.
Conmoción.

Qué se sabe de la pareja que murió atropellada por el tren en Lomas
Las increíbles imágenes de la Luna sobre Lomas y el eclipse que se acerca.
Mirando al cielo.

Las increíbles imágenes de la Luna sobre Lomas y el eclipse que se acerca

Cómo activar tus fuentes preferidas: paso a paso

1- Hay tres formas de hacerlo, pero la más sencilla para sumar a Diario La Unión es a través de este link: https://www.google.com/preferences/source?q=launion.com.ar. Una vez que ingresás a ese link, hay que clickear en el cuadradito y listo.

image

image

2- Para sumar o quitar más fuente en bloque, acceder directamente a google.com/preferences/source.

image

3- La tercera opción es por resultados de búsqueda: al buscar cualquier tema de actualidad, aparece un ícono de estrella junto al encabezado "Principales noticias". Al hacer clic en esa estrella, el usuario puede seleccionar los medios que quiere seguir.

image

Por qué elegir La Unión como tu fuente

Para enterarte lo que pasa en tu barrio y en Lomas de Zamora: las problemáticas, las mejoras, los logros. Conocer todo lo que pasa en el deporte local, emocionarse con historias de vida, enterarse de eventos gratuitos y masivos, ver la agenda del fin de semana cerca de casa.

Agregá La Unión con un clic

Google te da el control y es muy fácil, sólo tenés que hacer click acá: https://www.google.com/preferences/source?q=launion.com.ar

Temas
Seguí leyendo

Qué se sabe de la pareja que murió atropellada por el tren en Lomas

Las increíbles imágenes de la Luna sobre Lomas y el eclipse que se acerca

Doble crimen en Fiorito: el asesino pidió revisar la condena por matar a una mujer y su hijo

El vecino de Temperley y sus perros consiguieron un lugar donde vivir

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Falleció Nilda Alicia Gioia, una docente que dejó huella en 2.000 alumnos de Lomas.
QEPD.

Falleció Nilda Alicia Gioia, una docente que dejó huella en generaciones de alumnos de Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lucas Licht, en el mejor momento con Talleres de Escalada.
Acecha la punta.

Licht, eufórico: "Fue el mejor partido del año"