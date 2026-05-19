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Sin vueltas.

El descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro: "Se cag... en un niño de 4 años"

Lizy Tagliani apuntó contra Viviana Canosa que le hizo una denuncia por pedofilia al subir al escenario a recibir el Martín Fierro por La Peña de Morfi.

Lizy Tagliani, en los Martín Fierro.&nbsp;

Lizy Tagliani, en los Martín Fierro. 

Ocurrió cuando La Peña de Morfi se consagró en la categoría de Programa Musical. Luego de las palabras de Claudio Belocopitt, productor del programa, la conductora de la temporada de 2025 que fue premiada tomó el micrófono.

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Lizy Tagliani hizo se descargo

La artista de Adrogué hizo referencia al proceso de adopción que hizo de Tati, su hijo, el cual coincidió en parte con la polémica denuncia que hizo Viviana Canosa en su contra.

“La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico. Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, disparó Lizy Tagliani sobre el escenario del Hotel Hilton de Buenos Aires.

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Lizy Tagliani, en los Martín Fierro.

Lizy Tagliani, en los Martín Fierro.

“Estoy agradecida por haber llegado a donde llegue, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me crié viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, sentenció Lizy Tagliani en la ceremonia de APTRA.

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