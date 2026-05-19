El descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro: "Se cag... en un niño de 4 años"

Lizy Tagliani fue contundente en los Premios Martín Fierro para criticar a Viviana Canosa, sin nombrarla directamente, y a quienes apoyaron en los medios a la denuncia por presunta pedofilia que hizo contra ella y que fue deslegitimada ante la Justicia.

Ocurrió cuando La Peña de Morfi se consagró en la categoría de Programa Musical. Luego de las palabras de Claudio Belocopitt , productor del programa, la conductora de la temporada de 2025 que fue premiada tomó el micrófono.

La artista de Adrogué hizo referencia al proceso de adopción que hizo de Tati, su hijo, el cual coincidió en parte con la polémica denuncia que hizo Viviana Canosa en su contra.

“La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico. Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, disparó Lizy Tagliani sobre el escenario del Hotel Hilton de Buenos Aires.

image Lizy Tagliani, en los Martín Fierro.

“Estoy agradecida por haber llegado a donde llegue, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me crié viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, sentenció Lizy Tagliani en la ceremonia de APTRA.