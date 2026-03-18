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18 de marzo de 2026
Emotivo.

Lizy Tagliani habló de la charla que tuvo con su hijo sobre su identidad

Lizy Tagliani contó cómo fue la charla que tuvo con su hijo Tati sobre su identidad en una entrevista íntima con Georgina Barbarossa.

Lizy Tagliani con su esposo y su hijo.&nbsp;

Lizy Tagliani con su esposo y su hijo. 

Lizy Tagliani habló sin vueltas de la profunda charla que tuvo con su hijo Tati, que adoptó junto a su marido Sebastián Nebot, sobre su identidad en una íntima entrevista que mantuvo con Georgina Barbarossa en la pantalla de Telefe.

"Es cierto que lo dijo al pasar pero con Sebastián nos sentamos en el sillón del living y hablamos de eso. Yo le conté que si bien él no estaba mintiendo, mamá nunca había querido ser varón", contó Lizy Tagliani al inicio de la charla sobre la adopción.

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En esa intimidad de familia, sumó: "Le conté que su mamá se había dado cuenta de que quería ser nena y entre todos los sueños que tenía, estaba el de formar una familia y tener un hijo hermoso como él. Que gracias a eso había podido venir”.

Y también contó, con su chispa habitual, cómo fue la reacción de Tati: "No me dio bola. A los 5 minutos se olvidó y me dijo que quería un Lamborghini".

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Lizy Tagliani con su esposo y su hijo.

Lizy Tagliani con su esposo y su hijo.

Lizy Tagliani y los valores que le quiere transmitir a su hijo

Lizy Tagliani aseguró que para ella, la verdad es el valor más preciado que le quiere inculcar a su hijo. "Quiero ser honesta con él como fui toda la vida. La honestidad tiene ahora el doble de valor que tenía antes de Tati. La honra es algo que siempre estuvo en mi familia, desde que era chica. De hecho, mi casa, la pago de palabra, sin comprobantes ni nada sólo por ser la hija de Tina. Eso es fundamental", dijo.

Y cerró: "Sé que a veces la verdad puede resultar cruda, pero me parece muy importante que la reciba y la asuma de la mejor manera".

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