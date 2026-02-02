Quién es el famoso cantante que Telefe quiere para la Peña de Morfi

La Peña de Morfi busca conductor nuevo y Telefe quiere a un famoso conductor.

Ante la salida de Diego Leuco y Lizy Tagliani de la Peña de Morfi por su pésima relación, Telefe está en busca de un reemplazante y tiene como principal candidato a un famoso cantante: Diego Torres es quien pica en punta en estas horas.

"Están queriendo remontarlo porque, si bien tiene buenos números, no son los de antes. Quieren ir con todo, desde la cabeza para abajo y, en este caso, con la conducción. Hay un nombre dando vueltas, pero tiene un tema de agenda. La persona que están buscando para Morfi este año es Diego Torres", reveló Alejandro Castelo en Infama.

El motivo de la elección de Diego Torres para la Peña de Morfi Asimismo, el panelista Gonzalo Sorbo aportó que, en esta ocasión, las autoridades de Telefe buscaban para la Peña de Morfi a alguien con un perfil musical, a diferencia de los anteriores conductores. De allí el nombre de Diego Torres.

"Buscaban a alguien más musical, de todos los conductores que habían probado. A Diego lo quieren mucho en Telefe y tenía una gran relación con el programa", agregó Marcela Tauro.

"A la Sole también la buscaron por muchos años, pero nunca pudo por temas de agenda. Está en carpeta porque Diego puede llegar a decir que no", sumó Alejandro Castelo.

