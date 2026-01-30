viernes 30 de enero de 2026
Todo mal.

Se pudrió todo entre Horacio Pagani y Diego Leuco: "No necesité a mi viejo para que me ayudara a laburar"

Horacio Pagani abrió una polémica por rol de las mujeres en el periodismo deportivo y Diego Leuco salió al cruce. Luego “Puchi” también le respondió.

Horacio Pagani contra Diego Leuco.&nbsp;

Horacio Pagani habría una fuerte polémica en Bendita sobre la presencia de las mujeres en el periodismo deportivo y en el fútbol Esas palabras llegaron cuando Morena Beltrán debutaba como comentarista en una transmisión y Diego Leuco se metió en la discusión.

"Quiero decir con todo respeto que lo único que dije ayer, cuando mi compañero el Negro Bulos habló del debut de esta chica, Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista, fue que la juventud no es una virtud, es una condición. Nada más que eso dije", expresó luego Horacio Pagani a modo de descargo.

La propia Morena Beltrán y otras periodistas, como Luciana Rubinska y Lola del Carril, habían cuestionado esas palabras del panelista de Bendita.

Diego Leuco, en Luzu TV, también se sumó a la polémica y criticó a Horacio Pagani. “Siempre jugó a la polémica, es un personaje pintoresco”, dijeron en el programa y hablaron de su "falsa idolatría".

La respuesta de Horacio Pagani

Como era de prever, Horacio Pagani salió a contestarle a Diego Leuco con un video y sacó viejos trapitos al sol. También se refirió al Alfredo Leuco, el padre del implicado.

“Me faltás el respeto y me agravias”, comenzó. “Mi viejo era panadero, no necesito un viejo que me ayudara a trabajar de periodista”, sentenció en relación a un supuesto lugar de privilegio de Diego Leuco.

También recordó irónicamente a Alfredo Leuco: “Cuando fue el Mundial 78, en Córdoba, él me corría por todos lados para trabajar en Clarín”.

“Pará de hacerte el canchero y hablar con suficiencia. Podemos arreglar esta situación cuando quieras y donde quieras”, cerró Horacio Pagani en su video.

