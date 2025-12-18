Cuál fue la gran noticia que recibieron Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot recibieron una gran y esperada noticia en relación con el largo trámite de adopción que estaba transitando la pareja y que además llega en los días previos a las celebraciones de las Fiestas, según lo confirmó Ángel de Brito.

Ángel de Brito contó la buena noticia tanto en su cuenta de X como en LAM, en América TV , algo que Lizy Tagliani estaba esperando con muchas ansias desde hace tiempo junto a su pareja en medio de los trámites de adopción definitiva.

"Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Llevará el apellido de su papá, Nebot", escribió el conductor en sus redes sociales.

La artista de Adrogué venía manifestando sus sentimientos ante la posibilidad de que la falta denuncia de Viviana Canosa que salpicó a varias figuras del espectáculo, incluyendo a Lizy Tagliani, pudiera afectar el proceso de adopción.

En este contexto, el mes pasado, en diálogo con Intrusos, Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana Canosa, brindó detalles sobre el estado hasta ese momento de la causa judicial iniciada por Lizy Tagliani.

Según explicó, la querella penal por calumnias e injurias quedó extinguida en primera instancia luego de que se abonara una multa mínima dispuesta por el juez. Sin embargo, aclaró que la conductora no estuvo de acuerdo con esa resolución y decidió apelar.