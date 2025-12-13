Dónde comenzó a jugar al fútbol el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Amancio Vicuña, el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña , ya comenzó a mostrar sus habilidades en el fútbol en Turquía, el país donde vive junto a su mamá y sus hermanos desde que la actriz se instaló en Estambul con Mauro Icardi .

La China Suárez , que suele compartir el día a día de su familia en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al mostrar a Amancio con la camiseta de la Barca Academy, la escuela oficial del FC Barcelona en la capital turca.

El pequeño hijo de Benjamín Vicuña , que acaba de empezar el colegio en Estambul junto a sus hermanos, ahora también se anima a los primeros pasos en el fútbol.

En una historia de Instagram , la actriz mostró a Amancio en su primer entrenamiento, con la camiseta azulgrana y muy feliz corriendo detrás de la pelota.

La familia se adaptó rápido a la vida en Turquía, donde la China acompaña a Mauro Icardi en su carrera en el Galatasaray. Además de la escuela, los chicos sumaron actividades deportivas y Amancio eligió el fútbol, siguiendo la pasión que se respira en la casa.

Amancio viene de una familia bien futbolera. Su mamá es hincha de River Plate y su papá es un apasionado seguidor del Colo Colo de Chile. Mientras que Mauro Icardi es un confeso simpatizante de Newell´s.

Embed La China Suárez derritió de amor con su hijo Amancio jugando al fútbol pic.twitter.com/7MdOjVRXz3 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) December 11, 2025

Las críticas de la China Suárez a Benjamín Vicuña

Mientras que definen donde pasarán las fiestas, la China Suárez le brindó una entrevista exclusiva con Moria Casán en El Trece, donde también se animó a hablar de su romance con Mauro Icardi y del final de su relación con Benjamín Vicuña, el padre de sus dos hijos más chicos.

En medio de la charla, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación.