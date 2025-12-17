Lali Espósito cantó con Sandra Mihanovich y anticipó un show en River

Sandra Mihanovich y Lali Espósito protagonizaron un encuentro que quedará en la historia de la música al interpretar juntas el emblemático himno “Soy lo que soy” , una canción que fue un clásico del rock de los ’80, y anunció que se presentará en el estadio de River Plate en 2026.

El cruce generacional de las talentosas tuvo lugar durante el último show que Lali Espósito ofreció en el estadio de Vélez Sarsfield, en el cierre de una serie de cinco conciertos realizados a lo largo de 2025, todos ellos con localidades agotadas.

Ambas artistas ya habían tenido un encuentro previo. Fue cuando Sandra Mihanovich había sido la encargada de entregarle a Lali Espósito el Premio Konex – Diploma al Mérito, en reconocimiento a su destacada labor en la música popular argentina durante la última década.

La artista banfileña repasó canciones de su último álbum, “No vayas a atender al demonio cuando llama”, además de hits de trabajos anteriores, y contó con invitados especiales como Moria Casán y Dillom.

Compuesta en 1983 por Jerry Herman para el musical La Cage aux Folles bajo el título original "I Am What I Am", la canción fue un hit en la voz de Gloria Gaynor. En la Argentina, la tomó Sandra Mihanovich, quien la descubrió en una discoteca de Río de Janeiro, y la grabó en castellano.

image Lali Espósito, en River.

Lali Espósito anticipó su primer River

Sobre el final del concierto, las pantallas del estadio mostraron una fecha que encendió la expectativa del público: 6 de junio de 2026. Aunque sin confirmación explícita en ese momento, todo indicó que se trataría de su primer recital en el estadio de River Plate, club del que es hincha la artista.

El anuncio oficial, según anticipó la propia artista, se realizará el 23 de diciembre, al que definió como un “regalito para antes de la Navidad”. También se cree que en esa fecha se pondrán en venta las entradas.