miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025
No para.

Lali Espósito cantó con Sandra Mihanovich y anticipó un show en River

Lali Espósito hizo un dúo Sandra Mihanovich en el clásico "Soy lo que soy", en su último show en Vélez. Además, anticipó que se presentará en River.

Lali Espósito hizo un dúo Sandra Mihanovich.

Lali Espósito hizo un dúo Sandra Mihanovich. 

El cruce generacional de las talentosas tuvo lugar durante el último show que Lali Espósito ofreció en el estadio de Vélez Sarsfield, en el cierre de una serie de cinco conciertos realizados a lo largo de 2025, todos ellos con localidades agotadas.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
¿Qué onda?

Pedro Rosemblat aclaró su vínculo con Lali Espósito: "Esta pareja está..."
Marcelo Polino y Lali Espósito.
¿Qué onda?

Por qué está todo mal entre Marcelo Polino y Lali Espósito
Ambas artistas ya habían tenido un encuentro previo. Fue cuando Sandra Mihanovich había sido la encargada de entregarle a Lali Espósito el Premio Konex – Diploma al Mérito, en reconocimiento a su destacada labor en la música popular argentina durante la última década.

La artista banfileña repasó canciones de su último álbum, “No vayas a atender al demonio cuando llama”, además de hits de trabajos anteriores, y contó con invitados especiales como Moria Casán y Dillom.

Compuesta en 1983 por Jerry Herman para el musical La Cage aux Folles bajo el título original "I Am What I Am", la canción fue un hit en la voz de Gloria Gaynor. En la Argentina, la tomó Sandra Mihanovich, quien la descubrió en una discoteca de Río de Janeiro, y la grabó en castellano.

image
Lali Espósito, en River.

Lali Espósito anticipó su primer River

Sobre el final del concierto, las pantallas del estadio mostraron una fecha que encendió la expectativa del público: 6 de junio de 2026. Aunque sin confirmación explícita en ese momento, todo indicó que se trataría de su primer recital en el estadio de River Plate, club del que es hincha la artista.

El anuncio oficial, según anticipó la propia artista, se realizará el 23 de diciembre, al que definió como un “regalito para antes de la Navidad”. También se cree que en esa fecha se pondrán en venta las entradas.

