Lali Espósito estrenó el video en vivo de "Fanático" en Vélez

“A 2 días del 5to y último VÉLEZ del año… ya está disponible el VIDEOCLIP OFICIAL de FANÁTICO ( EN VIVO) en YT!!”, escribió Lali Espósito este domingo en su cuenta de Instagram anunciando el lanzamiento del clip.

El video de “Fanático” está filmado en blanco y negro y se puede ver en las escenas toda la potencia de Lali Espósito en vivo, junto con su banda y sus bailarines.

También puede verse en el video la euforia del público que viene viene colmando todos los shows de Lali Espósito en la gira que hizo este año.

"Fanático” forma parte del repertorio del disco "No vayas a atender cuando el demonio llama", el último álbum de la artista banfileña.

Cómo era de prever, el clip no para de sumar reproducciones en las plataformas digitales y siguen aculando comentarios con buena onda de los fans de la cantante.

Sin título-1 Lali Espósito presentó su documental de Netflix. NA

Lali Espósito y su nuevo documental en Netflix

Mientras tanto, Lali Espósito viene de estrenar su primer documental, llamado “Lali: La que le gana al tiempo”, una producción que recorre la transformación artística de sus últimos años, incorpora imágenes inéditas de su infancia y se emite a través de la plataforma Netflix.

La película documental, realizada íntegramente en Argentina, recorre cuatro años decisivos en la vida artística y personal de la artista, un proceso de introspección, cambio y reconstrucción que derivó en su triunfal regreso a los escenarios.

Este documental acompaña a Lali en su regreso después de varios años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.