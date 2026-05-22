Lomas se prepara para vivir un nuevo Día del Hincha de Los Andes

La ciudad de Lomas de Zamora empieza a teñirse de rojo y blanco. Como cada 23 de mayo, la familia de Los Andes se alista para celebrar el orgullo de su pertenencia y recordar el hito que transformó la vida institucional del club: la recuperación definitiva de su Sede Social tras una histórica asamblea popular en 2012.

Sin embargo, los festejos de este año prometen no dejar espacio para el descanso, ya que la agenda combina una gran vigilia nocturna y una jornada de fútbol clave en la Primera Nacional.

El puntapié inicial de las celebraciones tendrá lugar la noche del viernes 22 de mayo, a partir de las 20, en las instalaciones del Microestadio José Miguel. La Comisión Directiva dispuso una organización integral pensada para toda la familia de los hinchas.

Según el cronograma oficial difundido por las redes de la institución, la velada nocturna incluirá: Shows y bandas musicales en vivo para animar el inicio de la jornada, múltiples sorteos y sorpresas destinadas a los presentes, servicio de gastronomía incluido: El valor de la entrada general se fijó en $10.000 ($6.000 para menores de 10 años) e integra una porción de comida y una bebida.

Los accesos anticipados ya se comercializan a través de la aplicación digital Global Fan o en las ventanillas de la Administración del Estadio (Avenida Santa Fe 151). Los organizadores confirmaron que, en caso de haber un remanente, las boleterías se abrirán directamente en la puerta del evento al inicio de la noche.

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Memoria e identidad colectiva en Los Andes

Cuando el reloj marque la medianoche, las banderas y los cantos darán la bienvenida formal al Día Mundial del Hincha de Los Andes. La elección de este día no es casual: el 23 de mayo de 2012, más de 1.500 asociados y seguidores unieron fuerzas para destrabar una concesión privada que ponía en riesgo el patrimonio del club, devolviendo el control operativo a sus legítimos dueños.

"Es una fiesta de pertenencia. El Día del Hincha demuestra que la organización de la gente puede cuidar al club y torcer decisiones empresariales", comentan referentes de las agrupaciones barriales que año tras año coordinan caravanas y actividades solidarias en los alrededores del Eduardo Gallardón.

"Porque están en las buenas y en las malas, porque los y las hinchas son lo más importantes de nuestro club queremos festejar con una gran previa junto a toda la familia y así recibir nuestro día, el 23 de mayo", aseguran desde las redes sociales de la institución de Lomas de Zamora.

El broche de oro en el Eduardo Gallardón

Para complementar la mística de la conmemoración, el sábado 23 de mayo el primer equipo sumará su propia página a la jornada festiva. Los Andes recibirá en su estadio a Racing de Córdoba a las 15, en un encuentro válido por la fecha 15 del torneo de Primera Nacional.

El conjunto lomense llega entonado tras su última victoria por 1 a 0 ante Godoy Cruz con gol de Mauricio Asenjo, y buscará regalarle tres puntos vitales a una tribuna que, sin dudas, lucirá un marco imponente y completamente festivo.

Para que el Día Mundial del Hincha de Los Andes sea totalmente completo, se espera que el Milrayitas se quede con la victoria y pueda seguir soñando con luchar por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.