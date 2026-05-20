El récord que igualó Los Andes en las primeras 13 fechas

A dos puntos del líder Colón de Santa Fe y con la valla menos vencida de la temporada, Los Andes se transformó en un equipo duro para sus rivales de la zona A de la Primera Nacional. La solidez defensiva, para la que todos aportan su granito de arena, es una de las claves del Milrayitas.

Con cuatro goles recibidos en 13 partidos, el equipo de Leonardo Lemos encontró una identidad que lo caracteriza. El 1-0 del sábado a Godoy Cruz de Mendoza igualó la marca del Torneo Transición 2014 de la Primera B.

Aquél Los Andes de Fabián Nardozza , y que también tenía como estandarte de la defensa a Daniel Franco , terminó ganando la zona B y ascendiendo. Maximiliano Gagliardo recibió goles de: Barracas Central (V), Comunicaciones (L), Acassuso (L) y Villa San Carlos (V), en los empates 1-1 y triunfos 2-1. El portero, a los 43 años, actualmente se desempeña en San Martín de Burzaco.

A diferencia de este Los Andes, el de 2014 sumaba 10 puntos más, producto de nueve triunfos y sin derrotas, ya que la única llegaría a dos fechas del final ante la UAI Urquiza como local. Ese torneo se jugó a 20 fechas. Hasta la 13º fecha marcó 19 goles y al final del campeonato recibió 12 goles en total.

Los Andes versión 2026

De los cuatro que le encajaron en la presente temporada, tres los sufrió Sebastián López, con la particularidad de que no le convirtieron de visitante, donde lleva 360 minutos de imbatibilidad y un penal atajado ante Acassuso.

El nicoleño suma además el que le paró al Tomba. El único gol que el Milrayitas recibió fuera de Lomas de Zamora lo padeció Javier Bustillos (frente a Ciudad de Bolívar).

El arquero Agustín Rufinetti, de Las Águilas de San Carlos de Bolívar, peleaba con Sebastián López mano a mano, pero con los cuatro que le anotó Ferro Carril Oeste ahora tiene siete, mientras que Bruno Galván, de Almirante Brown completa el podio con ocho.

Distinto es el panorama de los equipos que compiten en la zona B, donde los menos batidos son los arcos de Atlanta (Francisco Rago), Tristán Suárez (Joaquín Bigo), Ferro Carril Midland (Mauro Leguiza) y San Martín de Tucumán (Darío Sand), todos con nueve.

Qué dijo Sebastián López

El “1” de Los Andes alcanzó los ocho arcos en cero. Y, a la hora de reflejar ese análisis, señaló que “es un trabajo en conjunto en lo defensivo con mis compañeros, con quiénes mantenemos el mismo espíritu de que nos hagan pocos goles, ya que ellos sacaron tres o cuatro pelotas antes de la línea del arco contra Godoy Cruz. Entonces no es solo mi trabajo, es de todos, desde el primer delantero hasta el último, con mi labor en el arco”.

Sebastián López, arquero de Los Andes La euforia de Sebastián López tras el triunfo de Los Andes.

El experimentado arquero de 40 años, reconoció que “tengo compañeros que se juegan el cuerpo delante de mí, contagia a cualquiera. Me está tocando aparecer cuando es necesario, que es importante porque uno gana importancia y es un respaldo para mis compañeros”.

Vallas menos vencidas de la Primera Nacional

Zona A

Los Andes 4

Ciudad de Bolívar 7

Almirante Brown 8

Zona B

Atlanta 9

Tristán Suárez 9

F.C. Midland 9

San Martín (T) 9