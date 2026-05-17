La confesión de Sebastián López tras la buena victoria de Los Andes

Uno de los puntos alto que tuvo Los Andes en el triunfo ante Godoy Cruz fue el arquero Sebastián López . Otra vez clave bajo los tres palos, con un penal atajado, fue importante para sostener la ventaja y obtener una victoria vital ante uno de los candidatos por la fecha 14 de la Primera Nacional .

El “Milrayitas” abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Mauricio Asenjo, pero en el segundo tiempo fue superado por el “Tomba” y tuvo que replegarse para contener la envestida del visitante.

“ Nos hicieron sufrir mucho, pero tuvimos la suerte a nuestro a favor y nos quedamos con un triunfo muy importante”, celebró el arquero en conferencia de prensa, tras sacar adelante un duro partido ante Godoy Cruz .

“En el primer tiempo, nosotros fuimos superiores y la diferencia estaba bien. Después, en el complemento, ellos mejoraron, tienen grandes jugadores y nos hicieron sufrir. No podíamos encontrar la pelota, tampoco hilvanar tres o cuatro pases para tomar un poco de aire. Por eso, tuvimos que abroquelarnos atrás y aguantar lo que viniera. Obviamente no es la idea, pero había que sostener el resultado ”, continuó.

asenjo-lopez-los-andes Mauricio Asenjo y Sebastián López, los héroes en el triunfo de Los Andes.

Un nuevo penal atajado por Sebastián López

El arquero contuvo su segundo penal en la temporada, el octavo desde que llegó a Los Andes, y eso fue clave para que el equipo pueda ganar. Sobre eso, reconoció que “no tenía estudiado” a Martín Pino, aunque se acordaba que el año pasado le había atajado uno cuando el delantero jugaba en San Martín de Tucumán. “Ese día me pateó fuerte y cruzado, y se lo ataje. Por eso me jugué a que iba a cambiar, y se dio así”, comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vivo Por Los Andes (@vivoporlosandes)

Con este penal atajado, además, López consiguió sostener por octava vez su valla en cero en lo que va del año, afianzándose como uno de los pilares del equipo. “Esto es un trabajo en conjunto, tengo compañeros adelante mío que se están jugando el cuerpo y eso contagia a cualquiera. Por eso, trato de aparecer cuándo tengo que hacerlo. Esto me sube la confianza y es un respaldo para mis compañeros”, remarcó.

El buen momento de Los Andes tras el clásico

La derrota ante Temperley fue la última que sufrió el “Milrayitas” en la Primera Nacional y desde ahí acumuló cuatro victorias y tres empate, lo que le permite estar hoy en la cuarta colocación de la zona A. Por eso, al analizar este presente, López ponderó la recuperación del equipo, ya que aseguró que “no es fácil” levantarse después de un golpe como el sufrido ante el Gasolero.

“Este equipo lo hizo, se recuperó y ahora hay que sostener este buen momento para seguir fortaleciendo el proyecto. Y estos triunfos, como el de este sábado, son los que te marcan, los que te dan confianza para lo que viene”, subrayó.

Y por último, concluyó: “El momento anímico del equipo es muy bueno, pero hay que seguir alimentándolo y no darnos lugar a relajarnos. El campeonato es muy parejo y hay que aprovechar los momentos. Hoy estamos en un buen momento, con una buena racha y hay que sostenerlo porque, en algún momento, vendrá la mala y habrá que sostenerlo con los puntos que sumamos ahora”.