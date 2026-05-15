Facundo Villarreal y su nueva posición en Los Andes: "Me sienta bien"

Facundo Villarreal fue uno de los destacados de Los Andes en los últimos dos partidos de la Primera Nacional y se perfila como el principal candidato a reemplazar a Camilo Viganoni en caso de que el ex Talleres de Escalada no llegue en condiciones para recibir a Godoy Cruz .

Villarreal sobresalió en una posición diferente a la habitual y es uno de los aspectos más positivos que dejaron los empates ante Colón de Santa Fe y Deportivo Morón . En ambos jugó como segundo delantero, ya no como extremo, y lo hizo muy bien. A tal punto que hoy, con Viganoni lesionado, es la primera opción para acompañar en el ataque a Mauricio Asenjo.

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El chico que llegó de Chaco a los 13 años encontró una nueva posición en la que le puede ser muy útil a Leonardo Lemos, más allá de lo que le puede dar como extremo, que es su posición habitual. Y frente al “Tomba” podría hacerlo por primera vez desde el comienzo.

“La verdad que me sentí cómodo en la nueva posición. Si bien trabajo para poder ayudar al equipo desde el lugar que sea, me gustó jugar al lado del nueve y terminé conforme con mi rendimiento porque, además, pude ayudar al equipo”, destacó.

Las bondades de la nueva posición

Villarreal marcó cuáles son las diferencias que existen entre jugar como segundo delantero o como extremo durante una entrevista con Diario La Unión y se mostró contento con el nuevo rol. “En esta posición estás más cerca del arco y tenés más contacto con la pelota, estás constantemente en el juego. Y esto es algo que me gusta. Si bien mi puesto natural es el de extremo, que es dónde más cómodo estoy, no me sienta mal jugar como acompañante del nueve”, subrayó.

Facundo Villarreal habló de todo con Diario La Unión. Villarreal es uno de los talentos formados en Los Andes.

El joven atacante, de apenas 21 años, valoró que en los últimos dos partidos pudo sumar “varios minutos en cancha” y remarcó que esto puede significar “un empuje anímico importante” para lo que viene. “La verdad que estoy conforme porque pude ayudar al equipo y por eso el análisis es positivo”, recalcó.

Facundo Villarreal y el balance de Los Andes: un año positivo

El atacante del “Milrayitas” no dudó en afirmar que es “positivo” el análisis que hacen puertas adentro de los primeros 12 partidos del campeonato. “El equipo hizo bien las cosas, sumó muchos puntos y estamos en la pelea del campeonato”, remarcó. Sin embargo, sabe que esto recién comienza y todavía queda un largo camino por recorrer.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando como hasta ahora y encarar lo que sigue de la misma manera porque eso nos dará muchas cosas positivas. No hay que desenfocarse y seguir por este camino”, aseguró.

Por eso, con miras al encuentro del sábado ante Godoy Cruz, fue claro. “El sábado tenemos un rival difícil, que también está en la pelea de arriba, y me imagino un partido duro, pero nosotros vamos hacer lo que tenemos que hacer para dejar los tres puntos en Lomas. Sabemos que, si hacemos las cosas como las venimos haciendo, vamos a tener muchas posibilidades. Anímicamente el equipo está muy bien y creo que lo vamos a sacar adelante”, concluyó.