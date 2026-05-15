Dónde guardan Mauro Icardi y La China Suárez un preciado premio de Wanda Nara

El interminable conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego que se filtren una imagen que muestra el trofeo que la empresaria ganó en el “Bailando” italiano entre las cajas de la mudanza del futbolista a Italia.

La foto, difundida por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, mostró las pertenencias de Mauro Icardi y Wanda Nara en medio de la batalla judicial, y se suma también la China Suárez a la polémica.

Se picó. La filosa indirecta que lanzó Wanda Nara contra la China Suárez

“Me llega una imagen de lo que es una mudanza de varias cajas a Italia y apareció un objeto que pertenece a Wanda”, dijo el periodista contando lo ocurrido.

Según detalló Juan Etchegoyen, se trata de la copa que Wanda Nara obtuvo hace tres años tras consagrarse en la versión italiana del certamen de baile.

“Es claramente una mojada de oreja esto”, analizó Juan Etchegoyen al aire, remarcando el impacto que tuvo la foto en el entorno de la empresaria. El periodista también deslizó que el delantero todavía tendría en su poder otros objetos personales de Wanda Nara e incluso pertenencias de las hijas de la pareja.

“Es escandaloso que Icardi siga con cosas que pertenecen a Wanda Nara y no las mande”, sostuvo el conductor, alimentando aún más la polémica.

Sin título-1 El cuarto oscuro de Mauro Icardi y la China Suárez.

Más detalles del cuarto oscuro de Mauro Icardi y la China Suárez

Mientras que Gustavo Méndez aportó más datos al respecto en el programa de Moria Casán en El Trece. “Cuando La China Suárez decide irse a vivir con Icardi a Estambul, paran en esa casa y todas las cosas de Wanda Nara, incluida esta copa, estaban en lo que La China y Mauro llamaban el cuarto oscuro”, detalló.

“Pusieron todas las cajas en un cuarto oscuro, una especie de sótano. Sería un sótano, una baulera con las carteras, la ropa y la copa de Wanda”, agregó el panelista.