Revelan que Wanda Nara tendría nuevo novio: "Se está empo..."

Wanda Nara aseguró que terminó su relación Martín Migueles , en medio de los problemas judiciales que enfrenta el empresario, y aseguran que comenzó un nuevo romance. En medio de los rumores, Yanina Latorre adelantó que la conductora se estaría conociendo a otro muchacho.

"Me dijeron que tiene chongo nuevo", reveló Yanina Latorre en SQP , en la pantalla de América TV, sobre el nuevo romance de Wanda Nara.

"Esta persona también me dijo que es mentira que hace un mes está separada y que lo rajó por el lío judicial", aseguró la conductora. Además, dijo que a Wanda Nara "le gusta el peligro" y por eso se involucra con personas como Martín Migueles y L-Gante.

"Tengo el nombre del nuevo novio. Yo lo conozco. Es demasiado prolijo. No tiene hijos, es pendejo, es más chico, pero tampoco tiene 18. Yo en algún momento me relacioné con él, viajé una vez en avión con él", adelantó Yanina Latorre.

Y siguió dando más pistas sobre el muchacho en cuestión: "Aparece en Google, tuvo novias famosas y no creo que él quiera algo más". "Es del mundo del espectáculo. No es un señor ni tiene problemas con la Justicia, es limpio, es lindo y me tiene miedo a mí", agregó Yanina Latorre.

image Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

Yanina Latorre reveló el nombre del novio de Wanda Nara

"Wanda se está empo... a Agustín Bernasconi. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente. Ella dice que nunca estuvieron antes y quedó esa calentura. Eso fue lo que lo enojó a Migueles y se terminaron de pelear. Hay escenas íntimas en la película y parece que, después de grabar, siguieron", reveló Yanina Latorre.

Precisamente, Wanda Nara y Agustín Bernasconi están en Uruguay filmando “¿Querés ser mi hijo?”, donde tienen fuertes escenas juntos.