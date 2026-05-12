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12 de mayo de 2026
¿Qué onda?

Wanda Nara confirmó cuándo se separó de Martín Migueles

Wanda Nara se refirió la separación con Martin Migueles y explicó los escandalosos motivos en una conversación que tuvo con Yanina Latorre.

Wanda Nara y Martín Migueles.&nbsp;

Wanda Nara y Martín Migueles. 

Durante el fin de semana comenzó a correr el rumor de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, mientras él está investigado por Justicia. Yanina Latorre habló con la conductora, que le dio pocos detalles sobre la ruptura con el empresario.

"Wanda me empieza a escribir de la nada. Ella nunca inicia una conversación, salvo que necesite algo", reveló Yanina Latorre. "Estoy separada hace un mes de él", le dijo Wanda Nara a Yanina Latorre, según lo reveló la conductora de SQP en América TV.

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"En un momento, le digo: '¿Vos me estás escribiendo a esta hora por Migueles?' Ella me dice: 'No, ¿por? ¿Qué pasó?' Entonces, me llamó por teléfono para que le cuente", contó Yanina Latorre.

Wanda Nara dio detalles de su separación

Wanda Nara explicó los motivos de su separación de Martín Migueles: "El problema que, cuando yo decidí venir a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi (su compañero de ficción). Entonces, quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos".

wanda nara y migueles
Wanda Nara, separada de Martín Migueles.

Wanda Nara, separada de Martín Migueles.

Majo Martino confirmó, en parte, esa versión porque dijo que el productor de la película le pidió a Martín Migueles que no vaya a Uruguay para que no la incomode en las escenas con Agustín Bernasconi.

"Yo le creo la separación, pero él sigue en la casa de ella. Se hace la bolu… y no quiere quedar engrampada con todo eso", expresó Yanina Latorre.

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