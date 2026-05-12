Wanda Nara confirmó cuándo se separó de Martín Migueles

Durante el fin de semana comenzó a correr el rumor de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, mientras él está investigado por Justicia. Yanina Latorre habló con la conductora, que le dio pocos detalles sobre la ruptura con el empresario.

"Wanda me empieza a escribir de la nada. Ella nunca inicia una conversación, salvo que necesite algo", reveló Yanina Latorre. "Estoy separada hace un mes de él", le dijo Wanda Nara a Yanina Latorre , según lo reveló la conductora de SQP en América TV.

"En un momento, le digo: '¿Vos me estás escribiendo a esta hora por Migueles?' Ella me dice: 'No, ¿por? ¿Qué pasó?' Entonces, me llamó por teléfono para que le cuente", contó Yanina Latorre.

Wanda Nara explicó los motivos de su separación de Martín Migueles: "El problema que, cuando yo decidí venir a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi (su compañero de ficción). Entonces, quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos".

wanda nara y migueles Wanda Nara, separada de Martín Migueles.

Majo Martino confirmó, en parte, esa versión porque dijo que el productor de la película le pidió a Martín Migueles que no vaya a Uruguay para que no la incomode en las escenas con Agustín Bernasconi.

"Yo le creo la separación, pero él sigue en la casa de ella. Se hace la bolu… y no quiere quedar engrampada con todo eso", expresó Yanina Latorre.