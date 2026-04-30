Las primeras imágenes de la película protagonizada por Wanda Nara

Comenzó el rodaje de “¿Querés ser mi hijo?” , la nueva película en clave de comedia romántica que marca el debut en cine de Wanda Nara como protagonista, junto a un elenco integrado por Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, entre otros.

Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto.

Wanda Nara con Jean Pier Noer en el rodaje de la película.

En su nueva vida, conoce a Javier, un joven vecino de 23 años y le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que ninguno sabe es que, entre tantas mentiras, surgirá un inesperado romance entre ellos a pesar de los 20 años que los separan.

La película está dirigida por Hernán Guerschuny, quien ya mostró sus credenciales en Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso.

image Agustín Bernasconi y Wanda Nara en la nueva película.

La película se trata de una remake hecha en Argentina de la exitosa versión mexicana protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta.

Qué dijo Wanda Nara de su película

Wanda Nara expresó: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso”.

image Charo López y Wanda Nara.

Y agregó: “Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más, éste es un nuevo desafío en mi vida y como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión, siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y como siempre, dejo todo en cada cosa que hago.