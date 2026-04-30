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30 de abril de 2026
Luz, cámara, acción

Las primeras imágenes de la película protagonizada por Wanda Nara

Arrancó el rodaje de la comedia “¿Querés ser mi hijo?”, la película que marca el debut en cine de Wanda Nara con un personaje protagónico.

Wanda Nara en el rodaje de la película.

Wanda Nara en el rodaje de la película.

Comenzó el rodaje de “¿Querés ser mi hijo?”, la nueva película en clave de comedia romántica que marca el debut en cine de Wanda Nara como protagonista, junto a un elenco integrado por Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, entre otros.

Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto.

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Wanda Nara con Jean Pier Noer en el rodaje de la película.

Wanda Nara con Jean Pier Noer en el rodaje de la película.

En su nueva vida, conoce a Javier, un joven vecino de 23 años y le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que ninguno sabe es que, entre tantas mentiras, surgirá un inesperado romance entre ellos a pesar de los 20 años que los separan.

La película está dirigida por Hernán Guerschuny, quien ya mostró sus credenciales en Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso.

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Agustín Bernasconi y Wanda Nara en la nueva película.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara en la nueva película.

La película se trata de una remake hecha en Argentina de la exitosa versión mexicana protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta.

Qué dijo Wanda Nara de su película

Wanda Nara expresó: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso”.

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Charo López y Wanda Nara.

Charo López y Wanda Nara.

Y agregó: “Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más, éste es un nuevo desafío en mi vida y como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión, siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y como siempre, dejo todo en cada cosa que hago.

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