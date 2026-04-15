Qué famoso actor acompañará a Wanda Nara en su primera película

Wanda Nara debutará en el cine con la película “¿Querés ser mi hijo?”. En esta nueva aventura la conductora estará acompañada en el elenco por Jean Pier Noher, según lo confirmó el reconocido actor al aire de Blender a modo de primicia.

“Hay un actor franco-argentino que reside en el país que aparentemente va a trabajar en cine, en una película que se va a realizar a partir de la semana que viene en Uruguay”, comentó el artista en tono enigmático. Luego, agregó una pista que resultó concluyente: “WN, mujer”.

Es un escándalo. Los vecinos de Wanda Nara aseguran que abandonó a dos perros

En cuestión de segundos, alguien gritó: “¡Wanda Nara!”. Al escuchar el nombre de la conductora, Jean Pierre Noher respondió entusiasmado: “¡Sí!”.

“Para mí, la verdad, está bueno porque es un lindo papel”, explicó Jean Pier Noher . Cuando le consultaron si habrá besos con la mediática, evitó dar detalles y se justificó: “No puedo dar precisiones”.

Sin embargo, agregó: “La película creo que se va a llamar ‘¿Querés ser mi hijo?’, que obviamente no soy yo”. Por último, cerró: “Voy a trabajar con Wanda Nara en cine”.

wanda-nara-1 Wanda Nara llega al cine.

El debut de Wanda Nara en cine

La película que marcará la llegada de Wanda Nara a la pantalla grande será una remake internacional de la película mexicana “¿Quieres ser mi hijo?”.

En la historia, interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que regresa a su departamento de soltera para empezar de cero tras descubrir una infidelidad de su marido.

Allí conocerá a Javier, un vecino de 23 años, a quien le pedirá que finja ser su hijo para acceder a una oportunidad laboral. Sin embargo, lo que comienza como una mentira derivará en un romance que pondrá a prueba los prejuicios por la diferencia de edad.