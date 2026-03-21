sábado 21 de marzo de 2026
Escribinos
21 de marzo de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo será la primera película protagonizada por Wanda Nara

Wanda Nara anunció que será la protagonista de una película, en su debut en el mundo del cine. El rodaje comenzará en abril en Uruguay.

Wanda Nara debuta en cine.&nbsp;

Wanda Nara debuta en cine. 

Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4 presenta una de las apuestas más atractivas y jugadas que se vienen en el año con el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista de una película.

La película es una remake internacional y Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto.

Lee además
Nueva versión de Pinocho. 
Luz, cámara, acción.

Cómo es la nueva película de Pinocho que se estrena en Argentina
Sandro, ídolo de América. 
Prendé la tele.

"Yo Sandro, la película", un documental íntimo, regresa a Cine.ar
Embed

En su nueva vida, conoce a Javier, un joven vecino de 23 años a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que ninguno sabe es que, entre tantas mentiras, surgirá un inesperado romance entre ellos a pesar de los 20 años que los separan.

Qué dijo Wanda Nada sobre su película

Wanda Nara dio la primicia en la final de MasterChef Celebrity y contó cómo será esta experiencia, donde se animará a incursionar en la actuación en la pantalla grande.

image
Wanda Nara protagonizará una película.

Wanda Nara protagonizará una película.

“Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante, es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades, muy pronto van a poder verla en todos los cines del país”, dijo.

La película cuenta con la dirección de Hernán Guerschuny, realizador de títulos como Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso. El rodaje será en Uruguay, su inicio está previsto para abril y su estreno en cines para finales de este año.

Temas
Seguí leyendo

Cómo es la nueva película de Pinocho que se estrena en Argentina

"Yo Sandro, la película", un documental íntimo, regresa a Cine.ar

Iván Morawski estrena "Marcado", su nueva película, el spin-off de "El Merchi"

Adiós a Viggo Mortensen: quién será el nuevo Aragorn

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ian Lucas emocionó con sus platos.  video
Rescate emotivo.

Ian Lucas eligió un menú con historia familiar en la final de Masterchef Celebrity

Las más leídas

Te Puede Interesar

La droga incautada por la Policía Federal en Budge.
Allanamientos.

Desmantelaron dos búnkers de drogas en Budge: tres detenidos