Cómo será la primera película protagonizada por Wanda Nara

Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4 presenta una de las apuestas más atractivas y jugadas que se vienen en el año con el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista de una película.
Wanda Nara anunció que será la protagonista de una película, en su debut en el mundo del cine. El rodaje comenzará en abril en Uruguay.
Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4 presenta una de las apuestas más atractivas y jugadas que se vienen en el año con el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista de una película.
La película es una remake internacional y Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto.
En su nueva vida, conoce a Javier, un joven vecino de 23 años a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que ninguno sabe es que, entre tantas mentiras, surgirá un inesperado romance entre ellos a pesar de los 20 años que los separan.
Wanda Nara dio la primicia en la final de MasterChef Celebrity y contó cómo será esta experiencia, donde se animará a incursionar en la actuación en la pantalla grande.
“Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante, es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades, muy pronto van a poder verla en todos los cines del país”, dijo.
La película cuenta con la dirección de Hernán Guerschuny, realizador de títulos como Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso. El rodaje será en Uruguay, su inicio está previsto para abril y su estreno en cines para finales de este año.