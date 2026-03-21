Cómo será la primera película protagonizada por Wanda Nara

Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine , Film Suez e IP4 presenta una de las apuestas más atractivas y jugadas que se vienen en el año con el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista de una película .

La película es una remake internacional y Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto.

En su nueva vida, conoce a Javier, un joven vecino de 23 años a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que ninguno sabe es que, entre tantas mentiras, surgirá un inesperado romance entre ellos a pesar de los 20 años que los separan.

Wanda Nara lideró la noche de Telefe con #MasterChefCelebrity y picos de 19.5 de rating Debido al éxito del reality de cocina donde salió campeón Ian Lucas, #Wanda llega al cine con una película producida por Telefe. Estreno: diciembre. @wanditanara también conducirá MC 2026 pic.twitter.com/ioyodQ1AWh

Wanda Nara dio la primicia en la final de MasterChef Celebrity y contó cómo será esta experiencia, donde se animará a incursionar en la actuación en la pantalla grande.

image Wanda Nara protagonizará una película.

“Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante, es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades, muy pronto van a poder verla en todos los cines del país”, dijo.

La película cuenta con la dirección de Hernán Guerschuny, realizador de títulos como Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso. El rodaje será en Uruguay, su inicio está previsto para abril y su estreno en cines para finales de este año.