Iván Morawski estrena "Marcado", su nueva película, el spin-off de "El Merchi"

Iván Morawski estrena “Marcado”, su segunda película , que es un spin-off de “El Merchi”, su lograda opera prima. En esta nueva aventura el director y escritor oriundo de Temperley vuelve a meterse en el género policial y con una mirada realista del mundo carcelario.

La película se estrena este jueves a las 21 en el Cine Gaumont y estará en cartel durante una semana en mismo horario. Luego seguirá su camino por otras salas.

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“Es un spin-off de ‘El Merchi’, es la continuación de la historia de un personaje secundario. El personaje de Alonso gustó mucho y quedó un final abierto con ese personaje”, le cuenta Iván Morawski a La Unión.

El elenco cuenta con Cristian Velázquez, Brian Forciniti, Gabriel de Coster, Caro de Mello y Sebastián D´Aquino y con la participación especial de Gustavo Garzón, Alejandro Fiore y Celeste Muriega .

“Gustavo Garzón le da un empaque a la película, en un actor de oficio y de una larga trayectoria. Alejandro Fiore es un actor de culto, de Los Simuladores. Y Celeste Muriega está en la cresta de la ola, cumple el rol de femme fatale”, explica.

La trama sigue a Alonso en su intento de redención, un hombre que, consumido por el arrepentimiento, cree que aún puede corregir los errores de su pasado. Sin embargo, como advierte el lema de la película, "el camino de redención puede ser un camino de ida".

image La nueva película de Ivan Morawski.

Una película con otra mirada del mundo carcelario

La película presenta la metamorfosis de su protagonista, un exagente del servicio penitenciario que, paradójicamente, encuentra más afinidad en el mundo marginal y criminal que con sus propios compañeros de armas.

El actor protagonista fue agente penitenciario durante varios años, experiencia que aportó verosimilitud y profundidad al desarrollo del personaje y brindó referencias reales para la construcción de determinadas escenas.

image Celeste Muriega, en la película de Iván Morawski.

“Cristian Velázquez fue agente penitenciario en Caseros y en Devoto, fue tomado como rehén siete veces por los presos. Mucho de lo que se ve en la película parte de anécdotas de él”, cuanta el director.

Y agrega: “Mostramos el mundo carcelario de una forma más verosímil. Las cárceles no son como se muestran en El Marginal, mostramos cómo es un cárcel más realista”.

Sobre Iván Morawski

Iván, de 41 años, es un director con una formación singular. Licenciado y profesor en Letras, su pasión por la literatura lo llevó a explorar la escritura y, más tarde, el cine, carrera que estudió con 32 años en la escuela Crearte Cine.

Su estilo se caracteriza por ser sobrio, directo y visualmente impactante, con una gran atención al encuadre, el montaje y la autenticidad de las actuaciones. No teme mostrar la violencia de forma cruda y realista.

image Iván Morawski, en pleno rodaje.

Sus influencias cinematográficas incluyen a directores como Mel Gibson, por su tratamiento visual y la contundencia de su narrativa, así como a Adolfo Aristarain y su cine policial de los '80 y '90.

Cine Urbano, apasionados del cine

Cine Urbano nació como un colectivo de amigos y colegas apasionados por el séptimo arte. Su objetivo: demostrar que se puede hacer cine de calidad profesional y alto impacto fuera de los circuitos tradicionales de financiación. El éxito internacional de “El Merchi”, que llegó a plataformas de streaming en Estados Unidos, México, Europa y Taiwán, y tuvo edición en Blu-ray, fue el puntapié para esta nueva etapa.