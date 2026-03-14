Preparan una película biográfica sobre el origen de Bon Jovi

Bon Jovi en los '80.

Universal Pictures anunció en forma oficial que está preparando una película biográfica sobre los años de formación de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, el grupo liderado por el cantante Jon Bon Jovi y que comenzó su largo camino en los ´80.

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del líder de la banda, Jon Bon Jovi para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.

image Bon Jovi en los '80. Esta es la primera película de la banda de éxitos como 'Livin' on a Prayer', aunque su trayectoria ha sido documentada a través de diversas producciones como 'Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi', el documental que conmemoraba su 40 aniversario.

Bon Jovi y su origen en los '80 El origen de la banda se remonta a 1984 en Sayreville, en la ciudad de Nueva Jersey, cuando Jon Bon Jovi logró que 'Runaway' se convirtiera en un éxito de la radio.

Compuesta por su amigo de la infancia David Bryan en los teclados, el experimentado baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, la banda forjó la química entre el rock duro y las melodías pop que los catapultó al estrellato mundial con el álbum 'Slippery When Wet' en 1986.

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