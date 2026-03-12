jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026
Para agendar.

Vuelve Serú Girán con David Lebón y Pedro Aznar: dónde comprar las entradas

Los clásicos de una de las bandas clave del rock argentino regresa con David Lebón y Pedro Aznar, dos de los integrantes originales, al Movistar Arena.

David Lebón y Pedro Aznar. 

La cita será el 19 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires y las entradas ya están la venta en el sitio www.movistararena.com.ar. La venta es con todos los medios de pago y con tarjeta Visa Galicia tenés hasta 6 cuotas sin interés.

Además, el espectáculo en el Movistar Arena continuará con una gira por las rutas argentinas. El 26 de junio tocarán en el Quality Arena Córdoba, el 4 de julio llegarán al Metropolitano Rosario y 25 de julio será el turno en el Arena Maipú de Mendoza.

image
David Lebón y Pedro Aznar reviven a Serú Girán.

David Lebón y Pedro Aznar reviven a Serú Girán

Integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, Serú Girán fue una de las bandas más importantes del rock argentino, al punto de ser catalogada por la crítica como “los Beatles locales”.

Con cuatro memorables discos de estudio y el vivo "No llores por mí, Argentina", este supergrupo dejó en 5 años de trayectoria una marca en el rock local a partir de un puñado de clásicos y refinados arreglos, que podían oscilar entre el rock sinfónico, el rock más potente y hasta algunas pinceladas de jazz rock.

La banda tuvo un revival en 1992, con un par de shows en el estadio de River Plate y ahora regresa con un par de integrantes originales para un homenaje.

