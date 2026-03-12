Vuelve Serú Girán con David Lebón y Pedro Aznar: dónde comprar las entradas

Las canciones de Serú Girán , una de las grandes bandas del rock argentino, vuelve a escena en una celebración con David Lebón y Pedro Aznar , dos de los integrantes del grupo. El revival no tendrá a Charly García y al fallecido Oscar Moro.

La cita será el 19 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires y las entradas ya están la venta en el sitio www.movistararena.com.ar . La venta es con todos los medios de pago y con tarjeta Visa Galicia tenés hasta 6 cuotas sin interés.

Además, el espectáculo en el Movistar Arena continuará con una gira por las rutas argentinas. El 26 de junio tocarán en el Quality Arena Córdoba, el 4 de julio llegarán al Metropolitano Rosario y 25 de julio será el turno en el Arena Maipú de Mendoza.

Integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro , Serú Girán fue una de las bandas más importantes del rock argentino, al punto de ser catalogada por la crítica como “los Beatles locales”.

Con cuatro memorables discos de estudio y el vivo "No llores por mí, Argentina", este supergrupo dejó en 5 años de trayectoria una marca en el rock local a partir de un puñado de clásicos y refinados arreglos, que podían oscilar entre el rock sinfónico, el rock más potente y hasta algunas pinceladas de jazz rock.

La banda tuvo un revival en 1992, con un par de shows en el estadio de River Plate y ahora regresa con un par de integrantes originales para un homenaje.