El día que Sandro grabó una canción con Charly García

Sandro , que fallecía hace 14 años, el 4 de enero de 2010, comenzó su carrera con el rock & roll y nunca perdió del todo ese espíritu que germinó en su vida cuando escuchó por primera vez a Elvis Presley.

Con Los de Fuego rockeó a placer y luego el exvecino de Banfield se fue corriendo hacia la canción romántica y otros estilos, aunque tuvo algunos regresos triunfales a su raíz. Supo grabar con Raúl Porchetto y con León Gieco , pero su colaboración más recordada fue con Charly García y Pedro Aznar en el disco "Tango 4", de 1991.

No te lo pierdas. Contacto Estrecho celebra sus cinco años en escena en Lomas

¿Qué onda? Por qué está todo mal entre Fito Páez y Gabriel Carámbula

Previamente, Sandro y García habían colaborado por primera vez algunos años antes, en un recital en vivo en Mar del Plata.

"Tocamos juntos en el Hermitage de Mar del Plata. Quería que él me invitara, pero estaba nervioso. Sandro era una de las personas más avasallantes, una verdadera estrella. Me llama y me invita a tocar 'El rock de la cárcel' . Y fue increíble, la gente se volvió loca", contó Charly en una entrevista.

Charly no dudó por entonces en reconocer su admiración por el Gitano: "Siempre me llamó la atención Sandro. Era muy violento en una época: ¡tiraba la campera al piso!".

"Un día me levanto, pongo la televisión a las 10 de la mañana y aparece un dúo: dos flaquitos con poleras, pelo largo; uno con unos anteojos que parecían de Woody Allen, el otro con una flauta. Eran Charly García y Nito Mestre", contó Sandro sobre su colega.

"Pensé: 'Estos dos me gustan'. Hacían algo diferente, alejado de lo que sonaba. Por eso estaba bien empezar a prestarle atención", le dijo a la revista Inrockuptibles.

El nuevo encuentro entre ambos se dio cuando Charly y Pedro Aznar decidieron convocar al exvecino de Banfield para grabar una versión de "Break It All", o "Rompan todo", de la banda uruguaya Los Shakers, uno de los grupos pioneros de rock de latinoamericano que componía en inglés bajo una indisimulable influencia de Los Beatles.

La sesión de grabación se desarrolló en la casa de Pedro Aznar, equipada profesionalmente para funcionar como un verdadero estudio.

Según recordó el propio García, la letra de la canción en castellano la hicieron ellos dos, mientras que Sandro "la condimentó" en el instante previo de la grabación.

Aunque Charly y Sandro ya habían tenido en un encuentro previo, era la primera vez que Pedro y el Gitano se iban a ver frente a frente. Pedro en su casa es re prolijo; nada de fumar, nada de nada. Lo estábamos esperando y le digo: 'Pedro, cuando Sandro saque la pitillera con la S decile que lo tiene que apagar'. Por supuesto que Sandro sacó la pitillera y Pedro no dijo nada", contó García.

De la sesión quedó un clip, donde Sandro canta con sus clásicos movimientos, mientras Charly y Pedro están supervisando que todo se grabe correctamente.

De aquel encuentro también se grabó otra canción, "Eso que se hace de a dos", inédita durante años hasta que fue incluida en "Tengo una historia así", el disco póstumo de Sandro.

Cuando ya habían grabado las dos canciones, Aznar tomó el fierro caliente al consultarle al convidado estelar sobre el correspondiente pago: "Hay que ver cómo arreglamos esto".

Fue entonces que el Gitano salió con una gran ocurrencia, con la que dejó en claro que no quería recibir ni un solo centavo: "Yo vine acá porque soy amigo de Charly. Y además, sabés, yo no tengo precio".

El encuentro quedó inmortalizado en una foto de los tres en blanco y negro, con un Sandro sonriente y con los pensativos Pedro y Charly.