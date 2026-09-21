lunes 21 de septiembre de 2026
Escribinos
21 de septiembre de 2026
Dale play.

El arriesgado video que grabó la China Suárez con Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un polémico video y la actriz lo compartió en las redes sociales, junto a una romántica dedicatoria.

La China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi. 

“No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, escribió la China Suárez en las redes sociales, en relación a su vínculo actual con Mauro Icardi.

Lee además
La China Suárez y Mauro Icardi, en otro escándalo. 
¿Qué onda?

Icardi y la China, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"
Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi y la China Suárez. 
Se pudrió todo.

Vicuña se plantó tras la provocación de Icardi y la China Suárez

El riesgoso video de la China Suárez

En el video, se la ve a la China Suárez saliendo casi entera por la ventana del auto, cantando, mientras Mauro Icardi está al volante. Cuando vuelve a sentarse en el lugar del acompañante, le da un beso a su novio, quien parece no celebrar lo que hizo la actriz.

“Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”, ironizó la China Suárez luego de su arriesgada acción. La canción que utilizó la actriz es “Training Season” de Dua Lipa, la letra habla de que busca a un hombre a quien entregarle su corazón, después de haber sufrido.

La China Suárez eligió hacer este video justo después de haberse cruzado con Benjamín Vicuña en el campeonato de fútbol de Amancio y en las redes sociales lo usuarios especularon que se trató de una indirecta.

Temas
Seguí leyendo

Icardi y la China, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"

Vicuña se plantó tras la provocación de Icardi y la China Suárez

Nora Colosimo, contra la China Suárez: "Es una provocadora"

De qué trabajaba Tom Cruise antes de saltar a la fama

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mirtha Legrand seguirá internada. . video
Oficial.

El último parte de Mirtha Legrand: cómo sigue su salud

Las más leídas

Te Puede Interesar

La campaña de Banfield cuenta con 20 tejedoras y cuatro armadoras de mantas. Por eso buscan más instituciones que quieran recibir estas donaciones. 
Para sumarse y ayudar.

Activan en Banfield la campaña cosiendo y tejiendo para llegar a más instituciones