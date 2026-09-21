El arriesgado video que grabó la China Suárez con Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi fueron a compartir un partido de fútbol de Amancio, el hijo de la actriz con Benjamín Vicuña. Además, la pareja se cruzó con el actor chileno y luego ella subió un arriesgado video a las redes sociales.

“No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, escribió la China Suárez en las redes sociales, en relación a su vínculo actual con Mauro Icardi.

La China Suarez dice que no necesita manifestar por que llegó el hombre que pidió. ¿ le responde a Wanda Nara? pic.twitter.com/LVl16jTVDg — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 20, 2026 El riesgoso video de la China Suárez En el video, se la ve a la China Suárez saliendo casi entera por la ventana del auto, cantando, mientras Mauro Icardi está al volante. Cuando vuelve a sentarse en el lugar del acompañante, le da un beso a su novio, quien parece no celebrar lo que hizo la actriz.

“Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”, ironizó la China Suárez luego de su arriesgada acción. La canción que utilizó la actriz es “Training Season” de Dua Lipa, la letra habla de que busca a un hombre a quien entregarle su corazón, después de haber sufrido.

La China Suárez eligió hacer este video justo después de haberse cruzado con Benjamín Vicuña en el campeonato de fútbol de Amancio y en las redes sociales lo usuarios especularon que se trató de una indirecta.

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