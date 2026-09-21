Robó el techo de un auto, quedó filmado y lo atraparon en Lomas de Zamora

En el marco de allanamientos realizados en Lomas de Zamora , la Policía Bonaerense detuvo al sospechoso por el robo del techo de un auto en Remedios de Escalada , partido de Lanús . Estaba armado y tenía el elemento robado.

El hecho investigado ocurrió a comienzos de septiembre en la intersección de las calles Dr. Arturo Melo y De la Cruz . Un delincuente bajó de un Renault 19 rojo y arrancó el techo de un vehículo estacionado en pocos segundos, para luego escapar junto a un cómplice.

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La secuencia fue grabada por una cámara de seguridad y el video se volvió viral en las redes sociales. La filmación sirvió como prueba para identificar al sujeto y reconstruir su recorrido.

El Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús buscó información sobre el vehículo involucrado para hallar a los responsables. La investigación llevó a dos domicilios en Lomas de Zamora , los cuales serían frecuentados por los ladrones.

El robo quedó filmado.

Allanamientos en Lomas de Zamora

Efectivos policiales irrumpieron en los lugares identificados y obtuvieron hallazgos positivos para la causa. En uno de los domicilios lograron detener a un sospechoso involucrado en el robo.

Había pruebas que no dejaba dudas: la Policía encontró la ropa utilizada al momento del hecho y también el Renault 19 rojo en el que se movilizaban los delincuentes.

El auto fue encontrado por la Policía en Lomas de Zamora.

Además, los agentes recuperaron el techo que había sido robado en Remedios de Escalada y encontraron dos camionetas con pedido de secuestro, por lo cual se sospecha la existencia de una banda dedicada al robo de vehículos. Finalmente, encontraron un revólver calibre 32 que también fue secuestrado.

El detenido y los elementos incautados fueron trasladados a la comisaría interviniente. Los investigadores intentan dar con su cómplice.