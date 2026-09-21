lunes 21 de septiembre de 2026
Escribinos
21 de septiembre de 2026
Allanamientos.

Robó el techo de un auto, quedó filmado y lo atraparon en Lomas de Zamora

El hecho había ocurrido en Remedios de Escalada. La Policía allanó dos domicilios en Lomas, recuperó lo robado y detuvo a un sospechoso.

El momento del robo del techo en Escalada.

El momento del robo del techo en Escalada.

El hecho investigado ocurrió a comienzos de septiembre en la intersección de las calles Dr. Arturo Melo y De la Cruz. Un delincuente bajó de un Renault 19 rojo y arrancó el techo de un vehículo estacionado en pocos segundos, para luego escapar junto a un cómplice.

Lee además
Los elementos secuestrados por personal del Destacamento de Villa Rita.
Allanamiento de urgencia.

Villa Rita: cayó por robar una bicicleta y terminó acusado de venta de drogas
La camioneta robada en Lomas de Zamora.
Robo.

Persecución de Lomas a Lanús: detienen a cuatro menores por robar una camioneta

La secuencia fue grabada por una cámara de seguridad y el video se volvió viral en las redes sociales. La filmación sirvió como prueba para identificar al sujeto y reconstruir su recorrido.

El Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús buscó información sobre el vehículo involucrado para hallar a los responsables. La investigación llevó a dos domicilios en Lomas de Zamora, los cuales serían frecuentados por los ladrones.

El robo quedó filmado.

El robo quedó filmado.

Allanamientos en Lomas de Zamora

Efectivos policiales irrumpieron en los lugares identificados y obtuvieron hallazgos positivos para la causa. En uno de los domicilios lograron detener a un sospechoso involucrado en el robo.

Había pruebas que no dejaba dudas: la Policía encontró la ropa utilizada al momento del hecho y también el Renault 19 rojo en el que se movilizaban los delincuentes.

El auto fue encontrado por la Policía en Lomas de Zamora.

El auto fue encontrado por la Policía en Lomas de Zamora.

Además, los agentes recuperaron el techo que había sido robado en Remedios de Escalada y encontraron dos camionetas con pedido de secuestro, por lo cual se sospecha la existencia de una banda dedicada al robo de vehículos. Finalmente, encontraron un revólver calibre 32 que también fue secuestrado.

El detenido y los elementos incautados fueron trasladados a la comisaría interviniente. Los investigadores intentan dar con su cómplice.

Temas
Seguí leyendo

Villa Rita: cayó por robar una bicicleta y terminó acusado de venta de drogas

Persecución de Lomas a Lanús: detienen a cuatro menores por robar una camioneta

Robaron una moto a punta de pistola en Villa Rita y dos jóvenes fueron detenidos tras una persecución

La UNLZ brindó atención psicopedagógica gratuita a más de 3.500 niños

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Día del Estudiante tiene una historia vinculada con Domingo Faustino Sarmiento.
De festejo.

Día del Estudiante: cómo se vive la fecha en las escuelas de Lomas

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

La campaña de Banfield cuenta con 20 tejedoras y cuatro armadoras de mantas. Por eso buscan más instituciones que quieran recibir estas donaciones. 
Para sumarse y ayudar.

Activan en Banfield la campaña cosiendo y tejiendo para llegar a más instituciones