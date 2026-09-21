La UNLZ brindó atención psicopedagógica gratuita a más de 3.500 niños

La Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) tiene un Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica (SAOP) que brinda atención psicopedagógica gratuita a niños, niñas y adolescentes con dificultades en el aprendizaje que no cuentan con obra social .

Más de 3.500 personas pasaron por el SAOP desde su fundación en 1998. En la actualidad hay 220 pacientes que reciben atención en los distintos módulos, 100 profesionales que acompañan los tratamientos y otros 22 profesionales de amplia trayectoria que se encargan de supervisar el trabajo realizado.

El servicio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales , también brinda a los egresados de Psicopedagogía la posibilidad de realizar sus primeras experiencias en el ámbito clínico. Además convoca a profesionales con trayectoria a aportar su experiencia, enriqueciendo los proceso de formación continua para más de 550 profesionales y alrededor de 2.800 alumnos avanzados.

A lo largo de los años se convirtió en un espacio ampliamente difundido entre las escuelas y los servicios hospitalarios de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. También trabajó con los jardines comunitarios e instituciones de Lomas haciendo capacitaciones para docentes y prácticas con niños sobre temas de conducta, atención y diagnóstico.

Más de 1.300 estudiantes secundarios visitaron la UNLZ

La UNLZ sigue fortaleciendo los vínculos con las escuelas secundarias y acompañando a los jóvenes en sus procesos de orientación vocacional.

En el marco del proyecto "La UNLZ un lugar para vos", durante el primer cuatrimestre de este año recibieron en el campus a más de 1.300 alumnos que formaron parte de jornadas especialmente diseñadas para acompañar sus procesos de elección académica y construcción de proyectos de vida. Las visitas contaron también con la participación de docentes, directivos y equipos de orientación escolar.

Más de 30 escuelas de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Ezeiza, Florencio Varela, Cañuelas, La Matanza y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron de una charla de orientación vocacional destinada a promover la reflexión sobre sus intereses, expectativas y proyectos futuros.

También recorrieron las cinco facultades para conocer de primera mano la oferta académica, los espacios de estudio y las distintas actividades que forman parte de la vida universitaria. La iniciativa busca generar puentes entre los distintos niveles educativos y acercar la universidad pública a las nuevas generaciones para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.