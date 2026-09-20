Clima en Lomas: el calor va subiendo y la máxima llega a 25° el viernes

El clima en Lomas de Zamora tendrá una semana con cambios marcados de temperatura.

El clima en Lomas de Zamora tendrá una semana con cambios marcados de temperatura. Este domingo se esperan tormentas fuertes entre la tarde y la noche, mientras que el martes será el día más frío, con una mínima de 6°. Desde el miércoles comenzará un ascenso térmico.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un comienzo de semana inestable y con temperaturas bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Detenido. Cayó otro sospechoso por el crimen de un estudiante en Temperley: hay cuatro detenidos

Durante el lunes, el cielo estará mayormente nublado a parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 9° y los 17°. Los vientos soplarán del sudoeste.

El martes llegará el descenso térmico más marcado de la semana. Se espera una mínima de 6° y una máxima de apenas 13°, con vientos del sudoeste que luego rotarán al norte.

A partir del miércoles comenzará a recuperarse la temperatura. Ese día se esperan entre 7° y 17°, mientras que el jueves las marcas subirán hasta los 23°.

El viernes será el día con más calor

El cambio será más notorio el viernes, cuando la máxima podría alcanzar los 25°, convirtiéndolo en el día más caluroso de la semana. El cielo estará algo a parcialmente nublado y habrá vientos del oeste rotando al este.

Para el sábado, en tanto, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13° y una máxima de 23°.