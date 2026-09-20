Clima en Lomas: el calor va subiendo y la máxima llega a 25° el viernes

El clima en Lomas de Zamora tendrá una semana con cambios marcados de temperatura. Este domingo se esperan tormentas fuertes entre la tarde y la noche, mientras que el martes será el día más frío, con una mínima de 6°. Desde el miércoles comenzará un ascenso térmico.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un comienzo de semana inestable y con temperaturas bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Durante el lunes, el cielo estará mayormente nublado a parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 9° y los 17°. Los vientos soplarán del sudoeste.
El martes llegará el descenso térmico más marcado de la semana. Se espera una mínima de 6° y una máxima de apenas 13°, con vientos del sudoeste que luego rotarán al norte.
A partir del miércoles comenzará a recuperarse la temperatura. Ese día se esperan entre 7° y 17°, mientras que el jueves las marcas subirán hasta los 23°.
El viernes será el día con más calor
El cambio será más notorio el viernes, cuando la máxima podría alcanzar los 25°, convirtiéndolo en el día más caluroso de la semana. El cielo estará algo a parcialmente nublado y habrá vientos del oeste rotando al este.
Para el sábado, en tanto, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13° y una máxima de 23°.