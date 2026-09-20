Los entretenimientos que alguna vez fueron protagonistas en Lomas

Hoy alcanza con sacar el celular del bolsillo para escuchar música, mirar una película o entretenerse durante horas. Pero hubo una época en Lomas de Zamora en la que divertirse implicaba salir al encuentro de los demás en el circo , las salas de cine o el turf. Los vecinos se reunían debajo de una carpa, frente a una pantalla, alrededor de un ring o junto a una pista de carreras.

Uno de los primeros grandes fenómenos populares de Lomas fue el turf . La tradición hípica comenzó en 1904 con la creación del Lomas Jockey Club. Diez años después se inauguró un nuevo hipódromo en Temperley, dentro de la quinta del doctor Domingo Cabred, con entrada sobre la actual avenida Eva Perón y Almirante Brown. El éxito fue inmediato.

Las carreras atraían público desde la Capital Federal e impulsaron la aparición de comercios y studs dedicados al cuidado de los caballos. Durante más de una década, el turf fue uno de los espectáculos más convocantes de Lomas. El crecimiento del fútbol, las sospechas de arreglos y la pérdida de apoyo político precipitaron su clausura en 1927.

Los circos también tuvieron su época dorada. Entre principios y mediados del siglo XX, las compañías llegaban durante el verano y levantaban sus carpas en distintos terrenos del partido. Algunas se instalaban en Rivera y la actual Hipólito Yrigoyen; otras, cerca del Círculo Católico de Obreros o sobre Alvear, entre Portela y Sáenz.

El Politeama Campos, el Raffetto, el Anselmi y el circo de los hermanos Rivero estuvieron entre los más recordados. La competencia por el público era tan intensa que los empresarios de los cines intentaban impedir que las compañías permanecieran demasiado tiempo.

Cine y boxeo

Las salas, justamente, fueron otro gran punto de reunión. En Temperley, las primeras películas mudas se proyectaban en una pantalla precaria dentro del café Paulista, frente a la estación. Después aparecieron espacios como el Nueva Roma, el Gloria y el Gran Splendid. En otros puntos funcionaron el Avenida, el Gran Lomas, el Español, el Coliseo y los cines San Martín y Maipú de Banfield. A mediados del siglo pasado llegó el turno del boxeo.

En octubre de 1950 abrió el Lomas Park, en Oliden 74. Allí se realizó la primera transmisión televisiva de una pelea en la Argentina y José María Gatica protagonizó su última actuación sobre un ring. Pese a convocar a cientos de fanáticos, el estadio cerró apenas cinco años después.

El hipódromo, las carpas, los cines y el Lomas Park pertenecieron a épocas distintas, pero compartieron algo: fueron lugares donde los vecinos no sólo buscaban diversión. También se encontraban y construían recuerdos en común. Por eso, aunque hayan desaparecido del mapa, siguen ocupando un lugar en la memoria de Lomas. ¡Hasta la semana que viene, amigos!