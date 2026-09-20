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20 de septiembre de 2026
Tránsito.

Suman nuevos semáforos en Lomas para mejorar la seguridad vial

En calles y avenidas de distintos barrios, el Municipio instaló dispositivos para garantizar cruces más seguros y accesibles.

Más seguridad en Lomas para peatones y conductores.

Más seguridad en Lomas para peatones y conductores.

Para garantizar un tránsito seguro en Lomas de Zamora, el Municipio sigue instalando nuevos semáforos en calles y avenidas de distintos barrios.

"Inauguramos un nuevo cruce de semáforos en la intersección de 12 de octubre y Carlos Glade, en Centenario, una señalización que es fundamental para el cruce seguro de los peatones y una mejor circulación en una esquina muy transitada. Cada semáforo cuenta con un controlador GPS que permite la correcta sincronización, ayudando a reducir el congestionamiento y los tiempos de viaje", señaló la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo en el lugar conversando con vecinas que habían solicitado la instalación.

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En la esquina de Alsina y Peña, en Banfield, también hay un nuevo semáforo que forma parte de la renovación que desplegó a lo largo de la avenida con trabajos de bacheo, demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico y reparación de luces.

"Los chicos de secundario del Colegio Westminster salen al mediodía a comer y nosotros nos quedamos más tranquilos si hay un semáforo en la esquina de Peña porque, si bien hay uno en Gallo y otro en Medrano, no caminan una cuadra hasta cruzar correctamente", destacó Carmen Fernández, vecina de Banfield y mamá de un estudiante. En la zona también está la Primaria N°7.

Nuevos semáforos en Temperley y Turdera

A pedido de los vecinos, el Municipio instaló 4 semáforos nuevos en la Plaza La Perla de Temperley sobre los cruces de Cabred, Tarija y Carabelas. Como es un espacio público muy concurrido y en la zona hay escuelas y centros de jubilados, la medida busca garantizar la seguridad vial y una mejor circulación en todo el entorno de la plaza. También instalaron una nueva garita para colectivos en la intersección de Tarija y Cabred.

Por su parte, en Turdera pusieron nuevos semáforos y pintaron las sendas peatonales en dos cruces claves: Preti y Av. Hipólito Yrigoyen, y sobre Segurola y Av. Frías. Para lo queda del año, se van a colocar más de 20 semáforos en diferentes puntos de Lomas.

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