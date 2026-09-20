Suman nuevos semáforos en Lomas para mejorar la seguridad vial

"Inauguramos un nuevo cruce de semáforos en la intersección de 12 de octubre y Carlos Glade , en Centenario , una señalización que es fundamental para el cruce seguro de los peatones y una mejor circulación en una esquina muy transitada. Cada semáforo cuenta con un controlador GPS que permite la correcta sincronización, ayudando a reducir el congestionamiento y los tiempos de viaje", señaló la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo en el lugar conversando con vecinas que habían solicitado la instalación.

En la zona también hicieron demarcación horizontal, pintura de cordones, delimitaron los cruces peatonales, las zonas de frenado y detención, y construyeron nuevas rampas para facilitar una movilidad segura y accesible a personas con discapacidad, adultos mayores, vecinos con movilidad reducida y familias con cochecitos de bebés.

En la esquina de Alsina y Peña , en Banfield , también hay un nuevo semáforo que forma parte de la renovación que desplegó a lo largo de la avenida con trabajos de bacheo, demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico y reparación de luces.

"Los chicos de secundario del Colegio Westminster salen al mediodía a comer y nosotros nos quedamos más tranquilos si hay un semáforo en la esquina de Peña porque, si bien hay uno en Gallo y otro en Medrano, no caminan una cuadra hasta cruzar correctamente", destacó Carmen Fernández, vecina de Banfield y mamá de un estudiante. En la zona también está la Primaria N°7.

Nuevos semáforos en Temperley y Turdera

A pedido de los vecinos, el Municipio instaló 4 semáforos nuevos en la Plaza La Perla de Temperley sobre los cruces de Cabred, Tarija y Carabelas. Como es un espacio público muy concurrido y en la zona hay escuelas y centros de jubilados, la medida busca garantizar la seguridad vial y una mejor circulación en todo el entorno de la plaza. También instalaron una nueva garita para colectivos en la intersección de Tarija y Cabred.

Por su parte, en Turdera pusieron nuevos semáforos y pintaron las sendas peatonales en dos cruces claves: Preti y Av. Hipólito Yrigoyen, y sobre Segurola y Av. Frías. Para lo queda del año, se van a colocar más de 20 semáforos en diferentes puntos de Lomas.