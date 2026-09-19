Primavera en Lomas de Zamora: habrá actividades culturales y deportivas en siete parques

La llegada de la primavera se festeja a lo grande en Lomas de Zamora con una jornada especial en los parques de distintos barrios, donde habrá actividades culturales y deportivas organizadas por el Municipio para que los vecinos disfruten de un día de encuentro, recreación y diversión.
Los eventos se realizarán este lunes 21 de septiembre, a partir de las 13, en siete espacios públicos de la ciudad. En el Parque Finky de Turdera, ubicado sobre San Basilio y Vicente López, habrá diferentes actividades recreativas, una cancha inflable para jugar al fútbol y talleres dentro de la huerta y el invernáculo.
Mientras que el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) se desarrollarán varias actividades deportivas y se presentarán un espectáculo infantil. Por su parte, los vecinos que vayan al Parque San José (Caaguazú 500) disfrutarán de un DJ en vivo, graffitis y un sector de literatura a cargo del programa Lomas Lee en Comunidad.
Muchas actividades para recibir a la primavera en la ciudad.
Dentro del Parque Llavallol, que está sobre Boulevard Santa Catalina 302, estará la feria de emprendedores locales con productos de diferentes rubros. También habrá una clase de zumba, DJ en vivo, un torneo de penales y talleres ambientales.
En el Parque Diego Armando Maradona de Fiorito (Recondo 1200), la primavera llegará con música en vivo, un espectáculo infantil, torneo de penales y propuestas de huerta en comunidad. A su vez, en el Parque Santa Catalina (Soldado Brito y Manuela Pedraza) estará la feria de emprendedores jóvenes junto con un escenario abierto para artistas, DJ en vivo y un puesto gastronómico.
Y en el Parque de Albertina, ubicado sobre Homero 2601, los vecinos van a disfrutar de la Feria Impulsar, un espectáculo infantil, la presentación en vivo del Dúo Semilla Santiagueña, un micrófono abierto y propuestas dentro de la huerta y el invernáculo.
Reciben a la primavera en el Centro Comunitario Libremente
En el Centro Comunitario Libremente de Lomas van a festejar la llegada de la primavera el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 11, en la sede de la calle Alem 855.
Primero, se realizará un taller de reciclado en el que los vecinos podrán aprender a separar correctamente los residuos y llevar esta práctica a sus hogares, contribuyendo al cuidado del ambiente. Luego, desde las 12.30 habrá un almuerzo con choripanes a precio popular y el cierre del encuentro será con números musicales.