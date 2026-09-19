Primavera en Lomas de Zamora: habrá actividades culturales y deportivas en siete parques

La llegada de la primavera se festeja a lo grande en Lomas de Zamora con una jornada especial en los parques de distintos barrios, donde habrá actividades culturales y deportivas organizadas por el Municipio para que los vecinos disfruten de un día de encuentro, recreación y diversión.

Los eventos se realizarán este lunes 21 de septiembre, a partir de las 13, en siete espacios públicos de la ciudad. En el Parque Finky de Turdera , ubicado sobre San Basilio y Vicente López , habrá diferentes actividades recreativas, una cancha inflable para jugar al fútbol y talleres dentro de la huerta y el invernáculo.

Mientras que el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) se desarrollarán varias actividades deportivas y se presentarán un espectáculo infantil. Por su parte, los vecinos que vayan al Parque San José (Caaguazú 500) disfrutarán de un DJ en vivo, graffitis y un sector de literatura a cargo del programa Lomas Lee en Comunidad.

Dentro del Parque Llavallol , que está sobre Boulevard Santa Catalina 302 , estará la feria de emprendedores locales con productos de diferentes rubros. También habrá una clase de zumba, DJ en vivo, un torneo de penales y talleres ambientales.

En el Parque Diego Armando Maradona de Fiorito (Recondo 1200), la primavera llegará con música en vivo, un espectáculo infantil, torneo de penales y propuestas de huerta en comunidad. A su vez, en el Parque Santa Catalina (Soldado Brito y Manuela Pedraza) estará la feria de emprendedores jóvenes junto con un escenario abierto para artistas, DJ en vivo y un puesto gastronómico.

Y en el Parque de Albertina, ubicado sobre Homero 2601, los vecinos van a disfrutar de la Feria Impulsar, un espectáculo infantil, la presentación en vivo del Dúo Semilla Santiagueña, un micrófono abierto y propuestas dentro de la huerta y el invernáculo.

Reciben a la primavera en el Centro Comunitario Libremente

En el Centro Comunitario Libremente de Lomas van a festejar la llegada de la primavera el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 11, en la sede de la calle Alem 855.

Primero, se realizará un taller de reciclado en el que los vecinos podrán aprender a separar correctamente los residuos y llevar esta práctica a sus hogares, contribuyendo al cuidado del ambiente. Luego, desde las 12.30 habrá un almuerzo con choripanes a precio popular y el cierre del encuentro será con números musicales.