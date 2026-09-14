Incorporan huertas agroecológicas en más escuelas de Lomas.

La Escuela Primaria N° 74 de Llavallol se sumó a la iniciativa de huertas agroecológicas durante una jornada de formación coordinada por la Secretaría de Ambiente de Lomas de Zamora y el Centro de Gestión Municipal (CGM) de la localidad. La propuesta combinó contenidos teóricos y actividades prácticas para estudiantes.

La jornada estuvo enfocada en la soberanía alimentaria y buscó acercar a los alumnos herramientas para el cultivo responsable y el cuidado del ambiente.

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Durante el encuentro, los estudiantes participaron de un taller dividido en dos instancias. Primero abordaron contenidos vinculados con la preparación del suelo, la siembra de hortalizas de temporada y el compostaje.

Luego, llevaron esos conocimientos al terreno de la escuela, donde trabajaron sobre los aspectos necesarios para planificar, instalar y mantener una huerta agroecológica de acuerdo con las características del predio.

Abordaron contenidos vinculados con la preparación del suelo, la siembra de hortalizas de temporada y el compostaje.

llevaron esos conocimientos al terreno de la escuela, donde trabajaron sobre los aspectos necesarios para planificar, instalar y mantener una huerta agroecológica.

Huertas agroecológicas en las escuelas de Lomas

Desde el Municipio señalaron que este tipo de espacios permite fortalecer la educación ambiental integral en las instituciones primarias de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Las huertas convierten los patios escolares en espacios de aprendizaje práctico y favorecen el contacto de las infancias con los procesos naturales. A su vez, la iniciativa busca promover hábitos de vida sostenibles, el consumo de alimentos saludables y la soberanía alimentaria en los barrios del distrito.