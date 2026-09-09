Cocina, música, huerta y memoria: las actividades en Lomas para adultos mayores

Taller de huerta en el Centro de Día para Adultos Mayores con Discapacidad.

Las personas adultas mayores de Lomas de Zamora cuentan con distintas propuestas impulsadas por el Municipio para promover el bienestar durante esta etapa de la vida. A través de actividades recreativas y espacios de encuentro, se apunta a fortalecer la socialización , estimular la participación y acompañar el cuidado de la salud .

Para que los vecinos que se jubilan sigan teniendo un lugar de contención, este año se inauguró un Centro de Día para personas mayores con discapacidad que funciona de lunes a viernes, de 14 a 18, en la calle Entre Ríos 1060. Ahí van vecinos que antes formaban parte de los Talleres Protegidos y ahora tienen actividades culturales, recreativas y acompañamiento terapéutico para garantizarles una buena calidad de vida.

Comprometidos. Jóvenes y adultos mayores, unidos en Lomas por la memoria y el Nunca Más

Durante las últimas semanas, en el taller de cocina elaboraron galletitas y porotos al escabeche que luego llevaron a sus hogares. También compartieron jornadas de canto grupal y una clase de guitarra para desarrollar la memoria emotiva y la expresión. Además tuvieron un taller de memoria , actividades físicas y un festejo del Día del Amigo con música, baile, almuerzo y mucha diversión.

Otra de las actividades destacadas se hizo en la huerta con una plantación de distintas especies y conocimiento sobre el cuidado y mantenimiento. "Cuando los operarios de los talleres protegidos se jubilan, muchas familias y referentes afectivos se preocupan porque esa persona con discapacidad ya no va a tener la rutina de ir al taller. Con este Centro de Día estamos ofreciendo un espacio seguro para que disfruten de actividades ya sin la obligación de tener que trabajar y con acompañamiento terapéutico para su bienestar integral", destacó el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad, Mauro Stefanizzi.

Talleres de reciclado y seguridad para jubilados de Lomas de Zamora

En los centros de jubilados "Los Abuelos de Fito" (Albertina), "No queremos ser olvidados" (Lamadrid) y "Revivir" (Fiorito) dieron talleres de reciclado y separación en origen para fomentar el compromiso con el ambiente.

En cada una de las sedes compartieron herramientas y conocimientos sobre la correcta separación de residuos, la importancia del reciclado y el impacto positivo que generan las pequeñas acciones cotidianas en la construcción de una comunidad más limpia y responsable.

Encuentros sobre reciclado y separación en origen.

"Estos espacios de participación permiten que las personas mayores sigan siendo protagonistas en la construcción de una comunidad más consciente, comprometida y responsable con el cuidado de nuestro entorno", destacaron desde la Agencia de Personas Adultas Mayores.

Por su parte, en todos los centros de jubilados de Lamadrid dieron un taller de Ciberseguridad en el que brindaron herramientas básicas para utilizar el celular y las aplicaciones de manera segura con el objetivo de prevenir estafas virtuales y delitos tecnológicos en redes sociales.