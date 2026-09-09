Los Andes va por la primera victoria del ciclo de César Monasterio

Los Andes irá por la revacha tras perder de local en la primera rueda.

A menos de una semana de haber asumido en el cargo, César Monasterio tendrá su segundo desafío como entrenador de Los Andes . Será en el Bajo Núñez, ante Defensores de Belgrano , por el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional .

El entrenador, que sumó un empate en su presentación ante San Telmo en la Isla Maciel , buscará conseguir su primer triunfo al frente del Milrayitas, sabiendo que es lo que necesita el equipo para recuperar su lugar en la zona de Reducido. El partido arrancará a las 15.30 y el árbitro será Fabrizio Llobet .

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Con ese objetivo en mente, el conjunto de Lomas de Zamora se presentará en el estadio Juan Pasquale , donde no gana hace 15 años (la última vez que lo logró fue en 2011), y allí buscará una doble alegría: cortar la sequía que tiene en el Bajo Núñez y ponerle fin a la seguidilla de siete partidos sin poder ganar que acumula en el torneo.

Para conseguirlo, el flamante entrenador recuperará a dos futbolistas importantes del 11 titular, ya que el defensor Daniel Franco y el mediocampista Sergio Ortiz están habilitados para jugar luego de cumplir sus respectivas suspensiones.

Estos son los convocados para enfrentar a Def. de Belgrano en el Estadio Juan Pasquale.#VamosMilrayitas

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De esta manera, el equipo presentaría al menos dos cambios respecto al que igualó 0 a 0 ante el Candombero. Franco ingresaría en la zona central en lugar de Brian Leizza, mientras que Ortiz entraría por Franco Rodríguez. Una de las dudas estaría en el carril de la banda izquierda: Peter Grance o Tomás Díaz.

Así llega el rival de Los Andes

Defensores de Belgrano, por su parte, llega dulce a este compromiso después de la victoria por 3 a 0 ante Racing de Córdoba en condición de local y lo quiere ratificar ante Los Andes. Ubicado a un punto de la zona del descenso, necesita ganar para alejarse de esa zona de riesgo y empezar ilusionarse con un lugar en el Reducido.

Lista de convocados para recibir a Los Andes.



Retorna a la convocatoria Ignacio Gutiérrez tras superar su lesión.



Agustín Benítez sufrió un desgarro y quedó fuera de la nómina.

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Ese, definitivamente, es el gran objetivo que buscará el entrenador Mariano Campodónico, que dirigirá su tercer partido en el Dragón, en el encuentro ante el Milrayitas. Para lograrlo, mantendría una base importante del último partido, aunque no contará con Agustín Benítez, desgarrado. Su lugar sería ocupado por Diego García o Ignacio Rodríguez.

Las posibles formaciones de Defensores de Belgrano y Los Andes

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Gonzalo Gamarra, Leonel Gigli, Ian Pérez; Agustín Benítez, Luis Jerez Silva, Juan De Tomaso, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Enzo González.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Alex Valdez Chamorro, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Peter Grance; Mauricio Asenjo y Tobías Modlin.

Arbitro: Fabrizio Llobet.

Hora: 15.30.

TV: LPF Play.