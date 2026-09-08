Los Andes analiza recibir público visitante contra Deportivo Morón

La dirigencia de Los Andes analiza la posibilidad de volver a abrirle las puertas del estadio Eduardo Gallardón al público visitante, a la vez que también avanza con las gestiones para que los simpatizantes del Milrayitas puedan acceder a esa posibilidad que la AFA inició en abril con pruebas pilotos que hoy son realidad.

Por un lado, está el deseo de que el partido con Deportivo Morón correspondiente a la 31º fecha se juegue en Lomas de Zamora con ambas parcialidades. El Gallo es uno de los animadores de la zona A de la Primera Nacional , peleándole el primer puesto a Ferro Carril Oeste.

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“El deseo nuestro es que nos visiten siempre en casa y para nosotros significa un ingreso que es importante en una categoría como esta donde la manta siempre es corta”, afirmó el presidente Omar Plaini en diálogo con Fútbol en Mil Rayitas.

Durante esta temporada, Los Andes recibió al público de Ferro Carril Oeste el pasado 9 de agosto , en lo que fue el regreso de los visitantes al estadio Eduardo Gallardón después de 19 años. Se habilitó la tribuna Familia Da Graca y el precio de la entrada se fijó en $40 mil. El marco fue espectacular y se vivió una verdadera fiesta. Por eso, la posibilidad de repetir está latente.

Para que esto ocurra, los dirigentes de ambos clubes deberán trabajar conjuntamente con la AFA, A.Pre.Vi.De. el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y distintos organismo a fin de concretar las gestiones.

Los Andes quiere copar Caseros

En contrapartida, la dirigencia encabezada por Omar Plaini no quiere cerrar la temporada sin ver a Los Andes jugar con su público como visitante. Y eso podría acontecer cuando se mida frente a Estudiantes, en Caseros, por la 35º fecha, anteúltima del campeonato.

El estadio Ciudad de Caseros albergaría hinchas de Los Andes.

El Pincha ya experimentó con visitantes en la 27º jornada recibiendo también a Ferro Carril Oeste. “Es una posibilidad porque en CABA no se puede, así que lo vamos a buscar. Ojalá se logre”, dijo el dirigente de Los Andes.

Frente a Deportivo Morón, el partido está programado -sujeto a modificación- para el próximo domingo 27 de septiembre a las 15.30. Previamente, Los Andes visitará este miércoles a Defensores de Belgrano -encuentro pendiente de la 21º fecha-, recibirá a San Miguel -domingo 13, desde las 15.30- y viajará a Santa Fe para enfrentar a Colón -domingo 20, a partir de las 16.30-.