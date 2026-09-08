Qué dijo la jueza de Lomas de Zamora que frenó la baja en la edad de imputabilidad

La baja de la edad de imputabilidad a 14 años fue suspendida por la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N°2 de Lomas de Zamora . Tras la resolución, la magistrada explicó su postura.

Este lunes, la jueza hizo lugar a un Habeas Corpus preventivo colectivo para suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires . Pascual justificó la decisión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley y decidió ponerla en suspenso por 60 días.

“ Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”, sostuvo la jueza de Lomas en su fallo.

En diálogo con Radio Rivadavia, la jueza Pascual explicó su punto de vista. “ Estoy de acuerdo con la imputabilidad. En lo que no estoy de acuerdo es en el encierro que va a imponer esta ley. Creo que tenemos que trabajar con prácticas restaurativas. Yo a un chico que robó un celular no lo voy a encerrar bajo rejas”, enfatizó la magistrada, y agregó: “Yo no romantizo con estos chicos, lo que yo creo es que hay que aplicar otra metodología”.

En sintonía, consideró que la nueva ley no traerá soluciones en materia de seguridad: “Cuando recorro las cárceles, no están llenas de narcos, están llenas de chicos que robaron un celular y no fueron contenidos por los organismos estatales y los jueces. Si pensamos que con bajar la edad le vamos a dar más seguridad a la ciudadanía, no… Los jueces tenemos que actuar con los elementos que tenemos para dar respuesta a la comunidad y a estos jóvenes”.

La jueza Marta Pascual defendió su postura.

La jueza de Lomas consideró que si se aplica la ley aprobada por el Congreso de la Nación, no se podrán aplicar los programas restaurativos que hoy están en vigencia. “Lo que vamos a armar con Hogares de Cristo y otras instituciones tiene que ver con contener a los chicos no con rejas, sino con trabajo, educación y talleres. Con un adolescente encerrado por un robo de un celular, no puedo trabajar todos estos programas de educación y buscar un oficio estando tras las rejas”, detalló.

Finalmente, en diálogo con Now 97.9, Pascual advirtió sobre el riesgo de que un menor cumpla una condena en una cárcel donde se puede potenciar su conducta agresiva. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, remarcó.