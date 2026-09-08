martes 08 de septiembre de 2026
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8 de septiembre de 2026
Preocupación.

Chiche Gelblung volvió a ser internado: qué se sabe sobre su estado de salud

Chiche Gelblung, de 82 años, fue internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei por dificultades respiratorias y aguarda los resultados de estudios.

Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei.

Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei.

Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei, en Buenos Aires, por un cuadro de dificultades respiratorias. El conductor, de 82 años, había trabajado hasta este lunes y, según trascendió a través de sus familiares, el episodio habría sido inesperado y estaría relacionado con su patología de base.

Por el momento, Gelblung permanece hospitalizado mientras se realizan distintos estudios para determinar el grado de compromiso de sus vías aéreas. La nueva internación se produce poco tiempo después de otro episodio de salud que también requirió atención en el mismo centro médico.

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La anterior internación de Chiche Gelblung

A fines de julio, el periodista había sido hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei a raíz de una trombosis en el tobillo. El cuadro se produjo una semana después de que atravesara un problema respiratorio acompañado de fiebre.

Durante aquella internación, permaneció un mes en la Unidad de Terapia Intensiva debido a complicaciones cardiovasculares y necesitó que le colocaran dos stents.

En ese momento, el propio Chiche Gelblung había contado cómo recibió la primera evaluación médica. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso, que diga estás jorobado”, había relatado.

En aquella oportunidad, Gelblung también recordó que llegó a contemplar la posibilidad de perder un pie como consecuencia del cuadro que atravesaba. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía”, había expresado el conductor.

Ahora, el periodista enfrenta una nueva hospitalización en el Mater Dei por dificultades respiratorias. Hasta el momento, se aguardan los resultados de los estudios que permitirán conocer con mayor precisión cómo se encuentran sus vías aéreas.

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