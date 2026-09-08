martes 08 de septiembre de 2026
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8 de septiembre de 2026
Fuerte.

El desgarrador posteo de Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de su hija Blanca

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña recordó a su hija fallecida el 8 de septiembre de 2012 a los seis años.

Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita, falleció en el año 2012.
Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita, falleció en el año 2012.

"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento", escribió Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram.

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El posteo de Benjamin Vicuña.

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Benjamín Vicuña recordó a Blanquita

En el texto publicado en las redes sociales, Benjamín Vicuña también contó cómo transita este día en compañía del resto de sus hijos, manteniendo presente a su hermana mayor a través de los recuerdos.

"Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repites las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado", agregó el actor chileno en su posteo.

Antes de finalizar la carta, en la que se refirió a la hija que tuvo con Pampita como "mi niña que quería volar", el actor destacó las enseñanzas que le dejó su partida y la importancia de seguir adelante.

"Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida", describió Benjamín Vicuña.

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