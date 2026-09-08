El desgarrador posteo de Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de su hija Blanca

Benjamín Vicuña publicó sentido mensaje dedicado a su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a los seis años de edad en Santiago de Chile. A 14 años de aquella dolorosa pérdida, el actor recordó a la hija que tuvo con Pampita.
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña recordó a su hija fallecida el 8 de septiembre de 2012 a los seis años.
Benjamín Vicuña publicó sentido mensaje dedicado a su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a los seis años de edad en Santiago de Chile. A 14 años de aquella dolorosa pérdida, el actor recordó a la hija que tuvo con Pampita.
"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento", escribió Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram.
En el texto publicado en las redes sociales, Benjamín Vicuña también contó cómo transita este día en compañía del resto de sus hijos, manteniendo presente a su hermana mayor a través de los recuerdos.
"Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repites las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado", agregó el actor chileno en su posteo.
Antes de finalizar la carta, en la que se refirió a la hija que tuvo con Pampita como "mi niña que quería volar", el actor destacó las enseñanzas que le dejó su partida y la importancia de seguir adelante.
"Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida", describió Benjamín Vicuña.