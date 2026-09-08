Mauricio Pellegrino destacó la "importancia" del triunfo de Lanús

La impaciencia y el descontento generalizado de los hinchas de Lanús se hacían eco en la Fortaleza . Hasta que el equipo de Mauricio Pellegrino encontró el gol de manera agónica, fortuita y casi de casualidad. La incursión al área de Carlos Izquierdoz le terminó dando el 1-0 frente a Defensa y Justicia.

Tres partidos sin triunfos, en los que mereció más de lo que cosechó, ya eran demasiado para un Lanús que quiere meterse en playoffs y puestos de clasificación a copas. La suerte le hizo un guiño y pudo vencer a un Halcón que insinuó y no concretó por la misma falencia que su rival: la falta de gol.

El Granate había sufrido goles de Instituto de Córdoba, Independiente y Boca Juniors, en los minutos finales. “Es un triunfo importante. Esta vez fue sobre el final y nos tocó a nosotros. Hemos tenido detalles en otros partidos que fueron en contra y hoy (por el domingo) nos tocó a favor”, explicó el entrenador.

En nuestro torneo, donde hay tanta paridad, es muy importante sumar de a tres. Ojalá podamos seguir en esta línea En nuestro torneo, donde hay tanta paridad, es muy importante sumar de a tres. Ojalá podamos seguir en esta línea

Lanús no mostró su mejor faceta futbolística, por eso el resultado se destaca. Al respecto, Mauricio Pellegrino sostuvo que “necesitábamos estos tres puntos y mostrar el carácter del equipo, que siempre estuvo. Tuvimos cierta solidez ante un rival que tiene capacidad para hacerte daño y siempre convierte. Eso es importante para nosotros para poder seguir”.

Un Lanús que sufre por la falta de gol

La escasez goleadora es uno de los puntos negativos del equipo y el DT, sobre sus delanteros, explicó que “el gol es una parte importante, pero lo más importante es que trabajen para el equipo y jueguen con el equipo. Se han esforzado y no fue un partido sencillo. Ojalá sigan trabajando para mejorar”.

Carlos Izquierdoz conecta al gol.

En ese sentido, profundizó en que “lo importante es la personalidad del equipo para ser consistentes y seguir confiando en las cosas que hacemos. Felicito a los jugadores, no solo por el triunfo, sino por la mentalidad que tienen y por cómo trabajan. Que esto nos pueda ayudar a despegar un poco y terminar más arriba”.

Lanús llevaba dos derrotas y un empate en la Fortaleza, por eso el 1-0 a Defensa y Justicia fue clave para retomar la confianza. “En nuestro torneo, donde hay tanta paridad, es muy importante sumar de a tres. Ojalá podamos seguir en esta línea”, se esperanzó el oriundo de Leones, Córdoba.

Deportivo Riestra, el próximo paso

Un triunfo llama a otro triunfo. Y eso es lo que buscará el Granate cuando el lunes 14 visite a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, desde las 19.

En Primero División, Lanús perdió las dos veces que visitó a Deportivo Riestra (1-3 por la Liga Profesional 2024 y 0-1 por el Torneo Clausura 2025). Como local (0-2 en el Torneo Clausura 2025 e igualó 0-0 por el Torneo Apertura 2026). Pero, en los seis enfrentamientos correspondientes a la Primera C entre 1979 y 1981, ganó cuatro encuentros y empató los dos restantes.