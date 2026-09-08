martes 08 de septiembre de 2026
Escribinos
8 de septiembre de 2026
En conferencia.

Mauricio Pellegrino destacó la "importancia" del triunfo de Lanús

Luego de tres partidos, el equipo de Mauricio Pellegrino tuvo una alegría. “Necesitábamos estos tres puntos y mostrar el carácter del equipo”, afirmó.

Mauricio Pellegrino tomó aire tras la victoria agónica de Lanús.

Mauricio Pellegrino tomó aire tras la victoria agónica de Lanús.

La impaciencia y el descontento generalizado de los hinchas de Lanús se hacían eco en la Fortaleza. Hasta que el equipo de Mauricio Pellegrino encontró el gol de manera agónica, fortuita y casi de casualidad. La incursión al área de Carlos Izquierdoz le terminó dando el 1-0 frente a Defensa y Justicia.

Tres partidos sin triunfos, en los que mereció más de lo que cosechó, ya eran demasiado para un Lanús que quiere meterse en playoffs y puestos de clasificación a copas. La suerte le hizo un guiño y pudo vencer a un Halcón que insinuó y no concretó por la misma falencia que su rival: la falta de gol.

Lee además
Lanús recibió una insólita oferta desde Independiente por José María Canale.
De locos.

Revelan una insólita oferta de Independiente a Lanús por José María Canale
El Tribunal de Disciplina inició un expediente contra Nicolás Russo.
Sigue el escándalo.

La contraofensiva de la AFA contra Russo, presidente de Lanús

Mauricio Pellegrino, triunfo y carácter

El Granate había sufrido goles de Instituto de Córdoba, Independiente y Boca Juniors, en los minutos finales. “Es un triunfo importante. Esta vez fue sobre el final y nos tocó a nosotros. Hemos tenido detalles en otros partidos que fueron en contra y hoy (por el domingo) nos tocó a favor”, explicó el entrenador.

En nuestro torneo, donde hay tanta paridad, es muy importante sumar de a tres. Ojalá podamos seguir en esta línea En nuestro torneo, donde hay tanta paridad, es muy importante sumar de a tres. Ojalá podamos seguir en esta línea

Lanús no mostró su mejor faceta futbolística, por eso el resultado se destaca. Al respecto, Mauricio Pellegrino sostuvo que “necesitábamos estos tres puntos y mostrar el carácter del equipo, que siempre estuvo. Tuvimos cierta solidez ante un rival que tiene capacidad para hacerte daño y siempre convierte. Eso es importante para nosotros para poder seguir”.

Un Lanús que sufre por la falta de gol

La escasez goleadora es uno de los puntos negativos del equipo y el DT, sobre sus delanteros, explicó que “el gol es una parte importante, pero lo más importante es que trabajen para el equipo y jueguen con el equipo. Se han esforzado y no fue un partido sencillo. Ojalá sigan trabajando para mejorar”.

Carlos Izquierdoz conecta al gol.

Carlos Izquierdoz conecta al gol.

En ese sentido, profundizó en que “lo importante es la personalidad del equipo para ser consistentes y seguir confiando en las cosas que hacemos. Felicito a los jugadores, no solo por el triunfo, sino por la mentalidad que tienen y por cómo trabajan. Que esto nos pueda ayudar a despegar un poco y terminar más arriba”.

Lanús llevaba dos derrotas y un empate en la Fortaleza, por eso el 1-0 a Defensa y Justicia fue clave para retomar la confianza. “En nuestro torneo, donde hay tanta paridad, es muy importante sumar de a tres. Ojalá podamos seguir en esta línea”, se esperanzó el oriundo de Leones, Córdoba.

Deportivo Riestra, el próximo paso

Un triunfo llama a otro triunfo. Y eso es lo que buscará el Granate cuando el lunes 14 visite a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, desde las 19.

En Primero División, Lanús perdió las dos veces que visitó a Deportivo Riestra (1-3 por la Liga Profesional 2024 y 0-1 por el Torneo Clausura 2025). Como local (0-2 en el Torneo Clausura 2025 e igualó 0-0 por el Torneo Apertura 2026). Pero, en los seis enfrentamientos correspondientes a la Primera C entre 1979 y 1981, ganó cuatro encuentros y empató los dos restantes.

Temas
Seguí leyendo

Revelan una insólita oferta de Independiente a Lanús por José María Canale

La contraofensiva de la AFA contra Russo, presidente de Lanús

Banfield y Lanús, otra vez frente a frente: quién sumó más puntos en el clásico de Inferiores

Izquierdoz, el héroe de Lanús en la victoria agónica sobre Defensa y Justicia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El equipo de Lucas Licht ganó un partido clave en Pilar.
Protagonista.

Lucas Licht: "Vamos por el sueño de volver al Nacional"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Pellegrino tomó aire tras la victoria agónica de Lanús.
En conferencia.

Pellegrino destacó la "importancia" del triunfo de Lanús