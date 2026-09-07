Carlos Izquierdoz, tras el triunfo agónico de Lanús: "Ojalá que esto sirva para empezar de vuelta"

Lanús arrastraba una seguidilla de resultados adversos donde el juego no se traducía en el marcador. Luego de la victoria agónica sobre Defensa y Justicia, fue el turno de Carlos Izquierdoz, quien se llevó todos los flashes tras un gol necesario sobre el final para cortar la racha negativa.

Es que Lanús había ganado sólo un encuentro de los últimos 7 disputados. El panorama era poco alentador, luego de las últimas producciones futbolísticas y el equipo no respondía en la cancha. Con el triunfo ante Defensa y Justicia, ahora en el Granate confían en que se pueda revertir el factor anímico y mental de un plantel que llegaba con incertidumbre al choque ante los de Florencio Varela.

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En ese contexto, Carlos Izquierdoz sostuvo: "Hubo muchos partidos que jugamos bastante mejor que hoy y no podíamos. Ellos son un rival que juega muy bien, trata muy bien la pelota y tiene la idea clara, pero así y todo empujamos y creo que logramos lo que nos merecíamos".

Respecto a la jugada del gol, que llegó a los 44 minutos del segundo tiempo tras una pelota parada, detalló con una cuota de fortuna: "Le pegué con la izquierda y creo que roza en un jugador de ellos y termina entrando al otro palo. Lo importante era que tenía que entrar y que pudimos sumar de a tres".

El factor mental de Lanús y los errores a corregir en el final

El capitán no esquivó los problemas que venía sufriendo el equipo, especialmente la pérdida de puntos en los últimos minutos de los partidos previos.

"Hablábamos de que veníamos mereciendo más, pero no sirve si no se dan los resultados, porque si no lo concretás se transforma en falta de confianza. Teníamos jugadas para terminar y no tomábamos las mejores decisiones, producto de todo eso y de que no se daban los resultados. Ojalá que esto sirva para empezar de vuelta", confesó con alivio.

Además, recordó los cierres de partidos que golpearon al plantel en el último tiempo: "Nos convirtieron bastante sobre el final: Instituto, Boca e Independiente. Habíamos hablado de eso, que en el trámite del partido generábamos, pero nos convertían mucho en relación a lo que nos generaban. Es cuestión de ir trabajando y corrigiendo los errores".

A pesar de los tropezones, Carlos Izquierdoz se mostró optimista respecto al techo futbolístico del grupo: "Tenemos potencial para estar más arriba. Si el equipo agarra confianza le puede competir de igual a igual a cualquiera".

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La cantera Granate y la exigencia de vestir la camiseta

El triunfo también estuvo marcado por la rotación y la aparición de nuevos talentos de las divisiones inferiores, un pilar histórico de la institución de la cual el capitán se siente responsable de guiar.

"Se va Dylan Aquino, que es producto de nuestra cantera y nos dio un montón de alegrías, y aparecen Benja Acosta, Bezzosi y hoy Lobos. Tenemos muchos recursos en nuestra cantera y hay que ir llevándolos de a poco. Nosotros buscamos acompañarlos para que crezcan en un entorno favorable", explicó sobre el recambio.

Finalmente, dejó un mensaje contundente sobre la mentalidad y la rigurosidad que se necesita para asentarse en la primera división de Lanús: "Para eso estamos los que tenemos un poco más de experiencia. Tenemos mucha confianza en los chicos que vienen de abajo, por eso les exigimos que trabajen mucho, porque hoy el club está bien posicionado y no hay lugar para cualquiera, sino para el que realmente se lo merece".