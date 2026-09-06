Lanús arremetió en el final y logró un necesitado triunfo

Ganó Lanús, por el corazón de su capitán

Lanús se quedó con una victoria que necesitaba con urgencia. Venció sobre la hora a Defensa y Justicia por 1-0 con gol de Carlos Izquierdoz por la 8º fecha de la zona A del Torneo Clausura y se acercó a los puestos de clasificación a playoffs y copas internacionales.

No fue un buen partido del equipo de Mauricio Pellegrino, al que todo le cuesta. Mejoró con los cambios, empujó al final y acertó el premio con una guapeada de su capitán símbolo para que estalle la Fortaleza.

El Halcón manejó mejor la pelota, lo buscó más, tuvo las mejores intenciones, pero nada de eficacia, algo que pagó caro. Y eso que no generó cantidad de llegadas claras sobre el arco de Nahuel Losada.

Lanús lo ganó en el cierre.

Lanús asomó en cuenta gotas, no hubo asociaciones, poco juego por las bandas y llegadas esporádicas que nunca terminaron bien.

Lanús lo cerró mejor

El complemento fue más dinámico, Lanús emparejó las acciones con los ingresos de Agustín Medina, Ramiro Carrera y Yoshan Valois, se soltó y trató de imponer condiciones en el arco de enfrente.

Cuando el cero parecía inamovible, de una falta al debutante Gonzalo Lobos, llegó el gol. Centro de Matías Sepúlveda y arremetida de Carlos Izquierdoz, que pifió con la pierna izquierda, la pelota le rebotó en la derecha y se fue a la red del asombrado Matías Borgogno.

Lanús defendió el gol como el tesoro más preciado, retornó al triunfo tras tres fechas y ahora el panorama es otro. Desde lo futbolístico sigue en deuda y deberá mejorar para llegar sin sobresaltos al final.