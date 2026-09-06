Lanús arremetió en el final y logró un necesitado triunfo

Ganó Lanús, por el corazón de su capitán
Lanús se quedó con una victoria que necesitaba con urgencia. Venció sobre la hora a Defensa y Justicia por 1-0 con gol de Carlos Izquierdoz por la 8º fecha de la zona A del Torneo Clausura y se acercó a los puestos de clasificación a playoffs y copas internacionales.
No fue un buen partido del equipo de Mauricio Pellegrino, al que todo le cuesta. Mejoró con los cambios, empujó al final y acertó el premio con una guapeada de su capitán símbolo para que estalle la Fortaleza.
El Halcón manejó mejor la pelota, lo buscó más, tuvo las mejores intenciones, pero nada de eficacia, algo que pagó caro. Y eso que no generó cantidad de llegadas claras sobre el arco de Nahuel Losada.
Lanús lo ganó en el cierre.
Lanús asomó en cuenta gotas, no hubo asociaciones, poco juego por las bandas y llegadas esporádicas que nunca terminaron bien.
Lanús lo cerró mejor
El complemento fue más dinámico, Lanús emparejó las acciones con los ingresos de Agustín Medina, Ramiro Carrera y Yoshan Valois, se soltó y trató de imponer condiciones en el arco de enfrente.
Cuando el cero parecía inamovible, de una falta al debutante Gonzalo Lobos, llegó el gol. Centro de Matías Sepúlveda y arremetida de Carlos Izquierdoz, que pifió con la pierna izquierda, la pelota le rebotó en la derecha y se fue a la red del asombrado Matías Borgogno.
Lanús defendió el gol como el tesoro más preciado, retornó al triunfo tras tres fechas y ahora el panorama es otro. Desde lo futbolístico sigue en deuda y deberá mejorar para llegar sin sobresaltos al final.
Terminó el partido
Agónico triunfo de Lanús sobre Defensa y Justicia por 1-0 en la Fortaleza.
FINAL EN LA FORTALEZA CON VICTORIA PARA EL CLUB ATLÉTICO LANÚSGRANA DE MI VIDAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/hQxfQOijI2— Club Lanús (@clublanus) September 6, 2026
¡¡¡GOL DE LANÚS!!!
A los 44 minutos. Carlos Izquierdoz cargó tras un tiro libre y Lanús se impone a Defensa y Justicia.
Debut para Gonzalo Lobos
El delantero centro oriundo de Villa Fiorito hizo su estreno con la camiseta de Lanús. Categoría 2007, figura de la Reserva de Román Martínez.
Defensa es más que Lanús
El Halcón mejoró con los cambios y busca romper el cero. El Granate no reacciona.
¿Adentro o afuera?
Allan Wlk cayó en la puerta del área. Andrés Merlos dejó continuar.
Polémica en La FortalezaEra penal para Lanús? pic.twitter.com/7ovfKAiknK— Liga (PRESO POLÍTICO) (@LigaARG_) September 6, 2026
Arrancó el segundo tiempo
Lanús debe mejora si quiere quedarse con los tres puntos en casa.
Terminó el primer tiempo
En la Fortaleza, Lanús y Defensa y Justicia se van al entretiempo sin goles.
45’ +1 Final del 1T: Lanús 0-0 Defensa y JusticiaLPF - Clausura 20268ª fecha#JuegaLanús pic.twitter.com/O1k2R3e3rX— Club Lanús (@clublanus) September 6, 2026
Lanús encontró espacios
Corrida de Eduardo Salvio, la bajó Allan Wlk y remató por arriba
Llegó Lanús de tiro libre
Ejecución de Sasha Marcich que Matías Borgogno rozó al córner.
La visita maneja la pelota
Defensa y Justicia asume la conducción del juego frente a un Lanús atento a la contra.
Comenzó el partido
Lanús afronta un partido muy importante frente a Defensa y Justicia en la Fortaleza de Guidi y Cabrero por la 8º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Así forman Lanús y Defensa y Justicia
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
View this post on Instagram
Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez y Fernando Román; Santiago Sosa; César Pérez, David Barbona y Juan Gutiérrez; Agustín Hausch y Tiziano Perrotta. DT: Julio Vaccari.
View this post on Instagram
Hora: 17. Árbitro: Andrés Merlos. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.