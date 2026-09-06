domingo 06 de septiembre de 2026
Escribinos
6 de septiembre de 2026
En la Fortaleza.

Lanús arremetió en el final y logró un necesitado triunfo

Sin sobrarle nada, Carlos Izquierdoz marcó el 1-0 de Lanús frente a Defensa y Justicia sobre la hora. El Granate sigue en carrera.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Franco Watson con la marca de Santiago Sosa.

Franco Watson con la marca de Santiago Sosa.

Franco Watson con la marca de Santiago Sosa.

Franco Watson con la marca de Santiago Sosa.

Lanús iguala al cabo del primer tiempo sin goles.

Lanús iguala al cabo del primer tiempo sin goles.

Lanús iguala al cabo del primer tiempo sin goles.

Lanús iguala al cabo del primer tiempo sin goles.

Ganó Lanús, por el corazón de su capitán

Lanús se quedó con una victoria que necesitaba con urgencia. Venció sobre la hora a Defensa y Justicia por 1-0 con gol de Carlos Izquierdoz por la 8º fecha de la zona A del Torneo Clausura y se acercó a los puestos de clasificación a playoffs y copas internacionales.

No fue un buen partido del equipo de Mauricio Pellegrino, al que todo le cuesta. Mejoró con los cambios, empujó al final y acertó el premio con una guapeada de su capitán símbolo para que estalle la Fortaleza.

El Halcón manejó mejor la pelota, lo buscó más, tuvo las mejores intenciones, pero nada de eficacia, algo que pagó caro. Y eso que no generó cantidad de llegadas claras sobre el arco de Nahuel Losada.

Lanús lo ganó en el cierre.

Lanús lo ganó en el cierre.

Lanús asomó en cuenta gotas, no hubo asociaciones, poco juego por las bandas y llegadas esporádicas que nunca terminaron bien.

Lanús lo cerró mejor

El complemento fue más dinámico, Lanús emparejó las acciones con los ingresos de Agustín Medina, Ramiro Carrera y Yoshan Valois, se soltó y trató de imponer condiciones en el arco de enfrente.

Cuando el cero parecía inamovible, de una falta al debutante Gonzalo Lobos, llegó el gol. Centro de Matías Sepúlveda y arremetida de Carlos Izquierdoz, que pifió con la pierna izquierda, la pelota le rebotó en la derecha y se fue a la red del asombrado Matías Borgogno.

Lanús defendió el gol como el tesoro más preciado, retornó al triunfo tras tres fechas y ahora el panorama es otro. Desde lo futbolístico sigue en deuda y deberá mejorar para llegar sin sobresaltos al final.

Terminó el partido

Agónico triunfo de Lanús sobre Defensa y Justicia por 1-0 en la Fortaleza.

¡¡¡GOL DE LANÚS!!!

A los 44 minutos. Carlos Izquierdoz cargó tras un tiro libre y Lanús se impone a Defensa y Justicia.

Debut para Gonzalo Lobos

El delantero centro oriundo de Villa Fiorito hizo su estreno con la camiseta de Lanús. Categoría 2007, figura de la Reserva de Román Martínez.

Defensa es más que Lanús

El Halcón mejoró con los cambios y busca romper el cero. El Granate no reacciona.

¿Adentro o afuera?

Allan Wlk cayó en la puerta del área. Andrés Merlos dejó continuar.

Arrancó el segundo tiempo

Lanús debe mejora si quiere quedarse con los tres puntos en casa.

Terminó el primer tiempo

En la Fortaleza, Lanús y Defensa y Justicia se van al entretiempo sin goles.

Lanús encontró espacios

Corrida de Eduardo Salvio, la bajó Allan Wlk y remató por arriba

Llegó Lanús de tiro libre

Ejecución de Sasha Marcich que Matías Borgogno rozó al córner.

La visita maneja la pelota

Defensa y Justicia asume la conducción del juego frente a un Lanús atento a la contra.

Comenzó el partido

Lanús afronta un partido muy importante frente a Defensa y Justicia en la Fortaleza de Guidi y Cabrero por la 8º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Así forman Lanús y Defensa y Justicia

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

View this post on Instagram

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez y Fernando Román; Santiago Sosa; César Pérez, David Barbona y Juan Gutiérrez; Agustín Hausch y Tiziano Perrotta. DT: Julio Vaccari.

View this post on Instagram

Hora: 17. Árbitro: Andrés Merlos. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Brandon Luna murió durante un partido de fútbol en Villa Fiorito.
Tragedia.

Murió por un golpe en un partido de fútbol en Fiorito: el acusado va a juicio