Qué pasó realmente entre Sabrina Carballo y Eduardo Feinmann

Hace casi una década comenzaron a correr los rumores de un romance entre la actriz Sabrina Carballo y el periodista Eduardo Feinmann luego de la difusión de los dos juntos en la calle. De todos modos, ninguno de los dos lo confirmó.

Mientras que ahora Sabrina Carballo decidió contar su versión de lo ocurrido en aquellos días en su visita en el programa de streaming No tan Pronto.

La actriz aclaró algo que nunca había dicho en público sobre la famosa tapa que en 2015 la vinculaba en una relación con el periodista Eduardo Feinmann: "Con esta nota salió una tapa que debo decir no es cierta."

Según relató, la imagen que generó tantas versiones surgió de dos momentos distintos unidos en una sola foto. "Yo estaba saliendo a darle de comer a un perro que había en la calle y él estaba saliendo en otra situación. Entonces la unieron a esa tapa”, aseguró la artista sobre esa imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NO TAN PRONTO (@notanpronto)

Cómo fue el encuentro entre Sabrina Carballo y Eduardo Feinmann

Sabrina Carballo aclaró que sí hubo un encuentro real con Eduardo Feinmann, pero el contexto era muy diferente al que se interpretó. Estaban merendando junto a un amigo de ella llamado Teo, cuya presencia no apareció en la cobertura de aquellos días.

Cuando el periodista los llevó en su camioneta, tampoco era una salida a solas: "Yo me iba de gira y estaba con un amigo mío, Teo, y él me dijo 'yo voy para tal lado, te llevo'. Me llevó hasta donde salía el micro para la gira."

"Casi me infarto. Casi me muero. A mí no me gusta nada esto", admitió Sabrina Carballo, refiriéndose a su relación con la exposición mediática en general.

Con el tiempo, de todos modos, vino una ironía que ella misma reconoció con humor: "Fue re loco porque después de esa tapa, cuando salió, al toque me llamó un productor para hacer una obra de teatro. Y yo dije, qué loco."

"Éramos amigos y él sabía que a mí no me gustaba esto, la exposición. Creo que hasta él estaba más por mi pesar de decir, sé que no te gusta”, sentenció Sabrina Carballo sobre esa relación que no fue.