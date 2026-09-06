Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio protagonizaron un fuerte cruce en La Noche de Mirtha.

Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio protagonizaron un fuerte cruce durante La Noche de Mirtha , donde discutieron sobre la exposición pública del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi . Las abogadas intercambiaron reproches por la difusión de información del expediente familiar y terminaron enfrentándose con fuertes declaraciones en vivo.

El momento se produjo cuando Juana Viale , quien reemplazó a Mirtha Legrand por un problema de salud, planteó su sorpresa por la repercusión que alcanzó el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi .

“Me llama la atención la trascendencia pública que tiene el caso, cuando van a tribunales ¿eso es de índole privado?”, preguntó Juana Viale. Ana Rosenfeld respondió de manera inmediata: “Todo es de índole privado”.

La intervención de la abogada generó un comentario de Karina Iavícoli, quien señaló: “Arrancaron a ver quién habla primero”.

Elba Marcovecchio aprovechó entonces para lanzar una chicana dirigida a su colega: “A ella le encanta contestar primero, lo más lindo que cuando lo hace me deja el rebote a mí, así que vamos a dejarla”.

Ana Rosenfeld insistió sobre la necesidad de preservar la información vinculada con cuestiones familiares: “Vos no te preocupes, todo lo que es familia sí o sí es reservado porque hay menores de edad”.

La respuesta de Elba Marcovecchio no tardó en llegar: “Es bueno que la señora Rosenfeld recuerde esto. Que todo lo que es familia es de opciones reservadas”.

Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio intercambiaron reproches

A partir de ese momento, la discusión avanzó hacia la experiencia profesional de ambas y sus diferentes posturas frente al manejo de los casos familiares.

Ana Rosenfeld defendió su mirada al remarcar: “Yo pienso eso porque tengo una experiencia y una trayectoria de 52 años, doctora, que usted no los tiene de edad, creo, no tenés esos años de profesión”.

La abogada también sostuvo: “A mí me enseñaron, yo tengo el tema de la familia puesto adentro mío con una fibra y con una sensibilidad...”.

Ana Rosenfeld se cruzó con Elba Marovecchio.

Elba Marcovecchio respondió con otra frase irónica: “Mientras escuchamos el monólogo de la señora comemos”.

La discusión volvió a centrarse en la reserva del expediente. En ese contexto, Marcovecchio calificó como “obscena” la exhibición de información relacionada con el proceso judicial.

“Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso hasta las invenciones”, afirmó.

Y agregó: “Antes que suceda ya se publican, por ejemplo, no se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado en los medios”.

Acusaciones cruzadas por las filtraciones judiciales

El origen de la información que llega a los medios también quedó en el centro del intercambio. Elba Marcovecchio sostuvo: “Eso habría que preguntarle a la parte interesada en que la gente piense que había una prohibición de salida del país”. Rosenfeld respondió: “Perdón, ¿vamos a hablar la verdad o vamos a mentir?”.

“¿La especialista en decir cosas distintas en la televisión sos vos?”, retrucó Marcovecchio.

En medio del enfrentamiento, Rosenfeld aseguró: “Lamentablemente hay un interés mediático, nosotros no somos los que ventilamos”.

Karina Iavícoli intervino entonces y cuestionó la postura de las dos abogadas: “Chicas, por favor, ustedes tienen periodistas amigos a los que les pasan información, no me digan que no, yo trabajo de eso y lo tengo claro”.

Elba Marcovecchio se sacó chispas con Ana Rosenfeld.

El expediente familiar volvió a generar tensión

Sobre el final, Elba Marcovecchio recordó que el expediente había comenzado con una solicitud para que fuera reservado y apuntó contra Wanda Nara.

“Este expediente empezó con una solicitud para que fuera reservada y la primera que vio la reserva del expediente en una nota con Susana Giménez fue la señora Wanda”, afirmó.

Luego agregó: “Eso marca la historicidad y la conducta que ha tenido y por eso ha sido sancionada, también por otros incumplimientos que ha tenido”.

Ana Rosenfeld volvió a salir al cruce y le recordó a su colega: “Y ustedes se la pasaron diciendo que Icardi no debía cuota alimentaria y después terminaron pagando”.

El intercambio continuó con más reproches. Marcovecchio cuestionó: “Pero disculpame, yo no entiendo cuál es tu problema, en vez de tener cuestiones con el expediente, te pones en un rol de agresión”. “No es agresión”, respondió Ana Rosenfeld.

El enfrentamiento entre las dos abogadas se mantuvo hasta el final del segmento de La Noche de Mirtha, con el manejo de la información judicial y la exposición pública del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi como principales ejes de la discusión.