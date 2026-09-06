Nicolás Meriano dio la cara tras la dura caída de Banfield: "No tuvimos personalidad ni actitud"

El clima en el vestuario de Banfield quedó golpeado tras el tropiezo frente a Aldosivi. En un encuentro donde las cosas no salieron, uno de los futbolistas que eligió poner el pecho ante los micrófonos fue Nicolás Meriano . El zaguero central no ocultó su frustración y ensayó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento colectivo en los 90 minutos.

"No tuvimos personalidad para jugar el partido que planificamos en la semana", disparó sin rodeos Nicolás Meriano , dejando en claro que el planteo táctico se desmoronó por completo en la cancha. El defensor fue más allá y apuntó directamente al factor anímico del equipo durante el desarrollo del juego: "Nos faltó actitud".

En Mar del Plata. Banfield no estuvo a la altura, sufrió y cayó en un choque clave ante Aldosivi

A pesar de la dureza de su diagnóstico, el ex-Belgrano buscó separar este paso en falso de lo que verdaderamente representa el compromiso del plantel en el día a día. “Fue un mal partido, pero a este equipo le sobra actitud y la entrega la vamos a poner”, remarcó con firmeza, intentando llevar tranquilidad al hincha del Taladro. Para justificar su confianza, el central miró hacia el pasado reciente y trazó una línea comparativa: “El camino en la actitud es el partido con River”.

Banfield perdió un partido ante un rival directo en la lucha por la permanencia y partido tras partido se complica. La bronca de Nicolás Meriano radica en que el grupo entendía la trascendencia de este compromiso en particular para las aspiraciones del cuerpo técnico y el proyecto futbolístico actual. “Hoy era el partido más importante del ciclo", admitió con dolor.

Sin embargo, el fútbol no da tiempo para lamentos prolongados y el defensor ya cambió el chip, enfocándose en la inmediata oportunidad de revancha que tendrán a mitad de semana. "Hay que dar vuelta la página para ganar el miércoles”, concluyó, fijando la mira en el próximo objetivo para sanar la herida de la derrota.

Las palabras de Nicolás Meriano tras la derrota de Banfield ante Aldosivi. https://t.co/LkmZrb2M8t pic.twitter.com/RrfTHqjomj — J Ladrón (@jladron21) September 5, 2026

Lo que se viene para Banfield en el Torneo Clausura y la Copa Argentina

El compromiso del miércoles no es uno más. El equipo dirigido por Pedro Troglio se jugará a todo o nada el pase a las semifinales de la Copa Argentina, cuando enfrente a Deportivo Riestra en la cancha de Temperley. El torneo federal asoma como el gran oasis del semestre para un Banfield que viene de avanzar por penales ante Midland y sabe que quedar entre los cuatro mejores del país significaría un envión anímico importante.

La urgencia de recuperar la memoria futbolística se vuelve vital al mirar de reojo la incómoda realidad en el torneo local. Tras la derrota con el Tiburón, el Taladro sigue atrapado en la zona baja de la tabla de promedios, ubicándose en la posición 28°, apenas por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. Con el fantasma del descenso acechando en el tramo definitivo de la temporada, Banfield ya no tiene margen de error: el miércoles se juega la ilusión de una copa, pero el fin de semana venidero volverá a pelear por su vida en la máxima categoría cuando reciba a Barracas Central.