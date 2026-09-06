Clima cambiante en Lomas: una semana que irá del frío polar a días primaverales

Falta poco para el inicio formal de la primavera, pero la ola de frío polar se mantendrá unos días.

Falta poco para el inicio formal de la primavera , pero la ola de frío polar se mantendrá en el inicio de esta semana en Lomas de Zamora y alrededores. Pero la buena noticia es que con el correr de las jornadas se viene un clima primaveral y luego volverán a bajar las temperaturas.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se registró el día más frío, pero a mitad de semana se esperan marcas térmicas cercanas a los 20 y ya al finalizar la misma bajará de manera drástica nuevamente hasta los 6°.

Para crecer. El Jardín de Infantes 901 de Lomas pide ayuda para crear su streaming

Recuerdo. El estadio de Lomas donde se transmitió por primera vez una pelea de boxeo en Argentina

El lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y nuevamente al norte y las marcas térmicas irán de los 5° a los 12°.

Para el martes se anuncia cielo despejado, vientos del noreste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 7° y los 16°.

Cómo sigue el clima en Lomas

Ya el miércoles se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°.

En tanto, el jueves se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 10° a los 20°, por lo que será el día más agradable de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 11° y los 15°.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del sudeste, con una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°.