Clima cambiante en Lomas: una semana que irá del frío polar a días primaverales

Falta poco para el inicio formal de la primavera, pero la ola de frío polar se mantendrá en el inicio de esta semana en Lomas de Zamora y alrededores. Pero la buena noticia es que con el correr de las jornadas se viene un clima primaveral y luego volverán a bajar las temperaturas.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se registró el día más frío, pero a mitad de semana se esperan marcas térmicas cercanas a los 20 y ya al finalizar la misma bajará de manera drástica nuevamente hasta los 6°.
El lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y nuevamente al norte y las marcas térmicas irán de los 5° a los 12°.
Para el martes se anuncia cielo despejado, vientos del noreste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 7° y los 16°.
Cómo sigue el clima en Lomas
Ya el miércoles se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°.
En tanto, el jueves se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 10° a los 20°, por lo que será el día más agradable de toda la semana.
Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 11° y los 15°.
Por su parte, el sábado se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del sudeste, con una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°.