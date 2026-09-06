El Jardín de Infantes 901 de Lomas de Zamora pide ayuda para crear su canal de streaming

Los chicos comenzaron a preparar la sala de streaming en el establecimiento de Lomas, pero faltan los elementos.

La comunidad educativa del Jardín de Infantes 901 de Lomas "Sara C. De Eccleston" creó un proyecto para que sus alumnos cuenten con su propio programa de streaming dentro del establecimiento. Si bien ya lo tienen armado, apelan a la solidaridad para poder contar con los elementos básico para comenzar a grabar.

El proyecto educativo nace entre las docentes, las autoridades y los chicos de la escuela pública ubicada en José María Penna 93, entre Laprida y Boedo. Juntos trabajaron durante la primera etapa del año para crear el espacio donde se grabaría un programa de stream con el objetivo de luego subirlo a un canal de YouTube .

La iniciativa nace ante la preocupación de la falta de oralidad de los chicos a causa de la tecnología. "Las pantallas son una de las causas que no permiten la expresión de los chicos y por eso las seños pensaron en este proyecto", contó la vicedirectora de la escuela, Mariana Blandaris .

Según las docentes, al estar pegados a la pantallas, a los más chicos les cuesta hablar, expresarse y por ese motivo comenzaron a armar, diseñar y construir de alguna manera la sala para el streaming.

"Desde principio de año que están trabajando en el proyecto y hasta visitaron el streaming del Municipio de Lomas para que puedan ver de que se trata", contó la vice, quien además destacó la responsabilidad de la directora, Eugenia Guercio en este tipo de iniciativas que reúne a toda la comunidad educativa.

Las docentes los incentivaron a los alumnos a buscar los colores, a pintar y a aislar acústicamente el espacio elegido para hacer el programa de stream. "La idea es que el programa lo graben y que luego se suba porque sería más complicado, así que ya se están preparando para ello", comentó Blandaris.

A lo que apuntan es que los alumnos se animen a contar diferentes historias dentro de ese ámbito libre de expresión y que luego ellos mismos y sus familias puedan reunirse para verlo.

Qué elementos necesitan y como ayudar

Si bien el armado de la sala está lista, las seños están pidiendo la colaboración de alguien que pueda aportar algún micrófono, auriculares y un aro de luz. Son elementos concretos y básicos para que los chicos del jardín puedan concretar el proyecto que vienen armando hace muchos meses.

Antes del fin del ciclo lectivo esperan contar con este espacio terminado y con el material en el canal de YouTube del jardín que están armando, según manifestaron desde el establecimiento educativo que también lucha con la realidad de subsistir ante la baja de natalidad en la sociedad.

"Como todos los jardines, estamos con baja matrícula y no queremos que nos cierren salas", comentaron y por eso estos proyectos también brindan visibilidad a una realidad y preocupación de quienes están al frente de las escuelas en general.

El Jardín de Infantes 901 de Lomas cuenta con salas de 2, 3, 4 y 5 años. Tienen espacios de arte, Salón de Usos Múltiples (SUM), música, educación física, patios de juegos, un Equipo de Orientación Escolar (EOE) y salidas educativas durante todo el año.

Para colaborar con los elementos del canal de streaming hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1168505500 y para las inscripciones que arrancan en noviembre al ciclo lectivo 2027 escribir un mensaje al mail [email protected]