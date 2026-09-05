Prevención y conciencia: Lomas aborda la violencia digital en las escuelas

Las violencias también ocurren el mundo digital , donde la difusión no consentida de imágenes, el hostigamiento en redes sociales , las amenazas, la suplantación de identidad y otras formas de agresión vulneran derechos y generan consecuencias reales en la vida de niñas, niños y adolescentes . En Lomas de Zamora están dando charlas para prevenir la violencia digital en escuelas .

En la Secundaria N°44 de Temperley hubo un debate sobre violencia digital organizado por el Centro de Estudiantes junto al equipo de Salud Mental. El encuentro contó con la presencia de Laura Sánchez , madre de Ema Bondaruk , una adolescente de 15 años de Longchamps que se quitó la vida en agosto de 2024 tras la viralización y difusión no consentida de imágenes íntimas en su colegio. Laura compartió su experiencia sobre la Ley Ema , una iniciativa que propone incorporar políticas de prevención y brindar herramientas a las comunidades educativas frente a estas situaciones.

"A lo largo de la charla, los alumnos conversaron sobre cómo prevenir y reconocer la violencia digital para cuidar y respetar la intimidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los espacios digitales. Desde la escucha, el intercambio y la participación, las y los jóvenes pueden informarse, expresarse y reflexionar sobre cómo construir vínculos más cuidados dentro y fuera de las redes", destacaron desde la Secretaría de Educación del Municipio , cuyos representantes estuvieron presentes en la Secundaria N°44 junto a sus pares de la Secretaría de Salud .

Hace tres años que el Municipio desarrolla el programa Lomas contra el Bullying para acompañar, reflexionar, reconocer y prevenir situaciones de acoso escolar a través de actividades como charlas, talleres, encuentros participativos y una mesa de diálogo continua con las familias y la comunidad educativa.

El objetivo es promover un ambiente de compañerismo y solidaridad en el que todas y todos se sientan seguros, respetados y conscientes de los riesgos y daños que causan las difamaciones y agresiones tanto en la escuela como en el mundo digital, teniendo en cuenta que redes sociales son un medio de interacción muy utilizado por los adolescentes.

Acciones contra la ciberludopatía en Lomas de Zamora

Las apuestas online generan cada vez más preocupación en nuestro país y uno de los principales focos está puesto en los jóvenes que, ante la ilusión de ganar dinero rápido, entran en dinámicas que pueden afectar su salud mental. En Lomas de Zamora, el Municipio lanzó el Programa de Prevención de la Ciberludopatía dirigido a estudiantes de las escuelas.

El primer encuentro se llevó a cabo en el Colegio Ejército de Los Andes, donde brindaron herramientas de información, prevención y cuidado. "Durante la jornada compartimos un espacio de diálogo con estudiantes para reflexionar sobre los riesgos de las apuestas digitales, el uso responsable de las tecnologías y la importancia de reconocer señales de alerta y pedir ayuda a tiempo. Seguimos llevando la salud integral a las escuelas de Lomas, generando espacios de escucha, concientización y acompañamiento para nuestros jóvenes", informaron desde la Secretaría de Salud en relación a la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Educación.

Prevención de la ciberludopatía en escuelas.

El programa que irá llegando a escuelas de distintos barrios tiene el objetivo de acompañar a las comunidades educativas en el abordaje de los consumos digitales problemáticos y generar espacios de confianza para que adolescentes y adultos puedan hablar sobre las apuestas, sus riesgos y las claves para moverse de forma más segura en el mundo digital.

Aunque el juego de azar está prohibido para menores de 18 años, los datos muestran que 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años asegura haber apostado plata alguna vez. La publicidad y la promoción en redes sociales de las apuestas online, especialmente las vinculadas al fútbol, generan que muchos chicos lo vean como algo natural y corran el riesgo de entrar en una dinámica nociva para su salud y bienestar emocional.