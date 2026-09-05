Cómo fue la larga relación de Moria Casán con Carlos Sexton

Moria Casán luego su debut como vedette en 1974 con "Frescos y fresquitas" en el teatro Astros y luego de un matrimonio de poco más de un año con Juan Carlos Bojanich, “La One” se cruzó con Carlos Sexton, interpretado en la serie de Netflix por Rafael Ferro.

Pepe Parada , histórico representante de artistas, los presentó a mediados de los ’70 y el romance se extendería por prácticamente ocho años, hasta principios de 1982.

Se picó. Moria Casán se plantó ante los escándalos qué generó su serie de Netflix

"Sexton empezó a venir al teatro 'Cómico' todas las noches. Venía a la primera función porque sabía que a la segunda venía mi marido. Todas las noches recibía un regalo suyo: un ramo de flores, un televisor, un par de anteojos, perfumes y todas esas cosas. Él venía al camarín, pero no me decía nada, simplemente venía a charlar conmigo”, contó Moria Casán hace años sobre ese romance.

Esos encuentros llevarían a Moria Casán a terminar su matrimonio con Bojanich. "Hasta que un día me dijo que se tenía que ir de viaje pero que no se iba porque había encontrado el amor de su vida, que era yo. A partir de allí comenzamos a vernos un poco clandestinamente porque ya las relaciones con el que era mi marido iban muy mal”, recordó Moria Casán sobre el inicio de la relación.

Moria Casan con Carlos Sexton.

Moria Casán, entre un romance y un vínculo laboral

Carlos Sexton no sólo fue su pareja, sino que se convirtió en su manager. Como él tenía negocios vinculados al fútbol, viajaba constantemente y pasaba mucho tiempo afuera, lo que la llevó a ella a recorrer el mundo.

En palabras de la propia Moria Casán: "Fue una pareja atípica porque vivíamos juntos, pero era como si no viviéramos juntos. No sabía nada de la vida de él y él sabía casi todo de la mía".

"A veces se iba de viaje dos meses y yo no quería saber dónde estaba, me llamaba por teléfono pero si yo llegaba a necesitarlo no sabía dónde ubicarlo. Fue una relación cómoda pero no profunda, no sé cómo definirla".

El romance con Carlos Sexton se mantuvo intacto hasta comienzos de 1982 hasta que Moria Casán conoció en los camarines de una revista a Mario Castiglione.